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Bu çöpçatan uygulamasını sadece onlar kullanıyor!

cenk.karanlik cenk.karanlik
İLGİNÇ HABERLER  | 25.12.2018 10:16 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Başkan Donald Trump hayranları için tasarlanan çöpçatanlık (dating) uygulaması IOS ve Android mobil mağazalarındaki yerini aldı.

Bu çöpçatan uygulamasını sadece onlar kullanıyor!

Euronews'in haberine göre amaç politik atmosferin toplumu böldüğü bir dönemde Trump destekçilerinin birbirleriyle tanışmalarını ve flört etmelerini kolaylaştırmak.

Dünya genelinde en çok kullanılan çöpçatanlık uygulamalarından Tinder'da "Trump'a oy verdiysen benden uzak dur", "Trump taraftarları beni es geçsin" şeklinde mesajlar yer almış ve Başkan Donald Trump destekçilerinin dışlandığı yorumlarına yol açmıştı.

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Tinder'in 2016 yılda yaptığı küresel bir ankete göre kullanıcıların yüzde 71'i siyasi görüşün flört için belirleyici bir kriter olduğuna inanıyor.

Donald Trump'ın 2016 seçimlerinde "Amerika'yı yeniden harika yap" sloganından esinlenen uygulamanın sahipleri, Amerika'yı yeniden flört ettir." sloganını kullanıyor.

Tinder ve OKCupid gibi platformlarla aynı sistemi kullanan Donald Daters uygulamasında birbiriyle uyuşan kullanıcılar kendi aralarında ücretsiz mesajlaşabiliyor.

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Trump trump daters çöpçatan

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