Trump, fentanili kitle imha silahı ilan eden kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, fentanilin kitle imha silahı statüsüne alınmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı. Oval Ofis'te gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Trump, sentetik ağrı kesici olarak bilinen fentanilin ABD için hayati bir tehlike arz ettiğini vurguladı. Trump, her yıl 200 ila 300 bin kişinin fentanil yüzünden yaşamını yitirdiğini belirterek, kendi döneminde sınır güvenliğinin en üst seviyeye ulaştığını kaydetti.

Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan bilgilendirmede; yeni kararnameyle birlikte Adalet Bakanlığı'nın fentanil kaçakçılığına karşı yasal takibatı ve soruşturmaları yoğunlaştıracağı, Hazine ve Dışişleri bakanlıklarının ise bu suçla bağlantılı şahıs ve şirketlere finansal yaptırım uygulayacağı kaydedildi.

