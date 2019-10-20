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Trump G-7 zirvesinin kendi tesislerinde yapılmayacağını açıkladı

mustafa.saygin mustafa.saygin
DÜNYA  | 20.10.2019 08:58 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2020'de ABD'de düzenlenecek G-7 Zirvesi'nin Miami'deki kendi otelinde yapılmasından vazgeçtiğini duyurdu.

Trump G-7 zirvesinin kendi tesislerinde yapılmayacağını açıkladı

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, medyanın ve Demokratların, bu konunun gereksiz yere fazlasıyla üstüne gittiğini savunarak, "Artık Miami'deki Trump National Doral'ı 2020'de yapılacak G-7 Zirvesi için düşünmüyoruz. Camp David de dahil derhal yeni yerler aramaya başladık." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğünü vekaleten yürüten Mick Mulvaney, Beyaz Saray'da cuma günü düzenlediği basın toplantısında, ABD'de 10-12 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlenecek G-7 Zirvesi'nin Trump'ın Miami'deki otelinde yapılacağını bildirmişti.

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Söz konusu karar, Amerikan kamuoyunda ve medyasında geniş yankı bulmuş ve etik kurallara uymadığı iddiasıyla tartışılmıştı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Trump g-7

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