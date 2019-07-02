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Trump, Huawei kullanıcılarının beklediği cevabı verdi

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TEKNOLOJİ  | 02.07.2019 09:51 | Son Güncelleme

ABD’nin Huawei’yi kara listeye almasıyla başlayan süreçte mutlu son yakın görünüyor. Geçtiğimiz gün G20 zirvesinde konuşan ABD Başkanı Trump konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dilerseniz bu açıklamalara geçmeden önce Huawei Android yasağı ve diğer ambargolar hakkında kısa bir hatırlatmada bulunalım.

Trump, Huawei kullanıcılarının beklediği cevabı verdi

Bilindiği üzere akıllı telefon sektöründe, genel olarak popüler olan ve kullanım ağırlığı bakımından pazarın yükünü üstlenen iki mobil işletim sistemi bulunuyor. Bunlardan birisi Apple’ın kendi mobil cihazlarında kullandığı iOS iken diğeri ise Apple haricindeki hemen hemen tüm üreticiler tarafından kullanılan Android.

Android’i kullanmak için de Google tarafından verilen bir lisansa sahip olmanız gerekiyor. Google bu lisansı belli şartlar altında iptal etme hakkını saklı tutuyor. Yani Google bir şirketin lisansını iptal ettiğinde, o üretici mobil cihazlarında Android işletim sistemini kullanamıyor. ABD merkezli şirket şimdiye kadar hiçbir üreticinin lisansını iptal etmediği için henüz böyle bir sürece aşina değiliz.

Fakat kısa süre önce ABD’nin Huawei’yi kara listeye almasıyla birlikte bir ilk yaşanacaktı. Google Çinli üreticinin Android lisansını iptal ettiğini açıklamış sonrasında bu süreç 90 gün sonraya ertelenmişti.

Ambargo üstüne ambargo

Huawei Android yasağı ile sarsılmışken, Intel, Qualcomm, ARM ve Broadcomm gibi ABD merkezli şirketler de Çinli üreticiye ambargo uygulayacaklarını duyurmuştu. Hal böyle olunca Huawei için zorlu günlerin startı verilmişti.
Özellikle akıllı telefon tarafındaki satışları hayli düşen Çinli üretici, kendi mobil işletim sistemini geliştireceğini açıklasa da kanayan yara kabuk bağlamadı.

Neyse ki geçtiğimiz gün Trump, Huawei kullanıcılarının merakla beklediği açıklamayı yaptı. “Huawei için ambargo uygulamaya gerek yok”
Trump Çinli üretici ile ilgili güvenlik sorunlarının tam anlamıyla çözülemediğini fakat mevcut şartlarda ambargo uygulayacak bir durumun olmadığını açıkladı. Peki bu açıklama ne anlama geliyor. En net ifade ile Huawei Android yasağı kalkıyor diyebiliriz.

Aslında hali hazırda bir yasak söz konusu değildi. Çünkü ertelemeden ötürü yasak önümüzdeki süreçte başlayacaktı. Fakat buna da gerek kalmadı. Zira Trump mevcut yaptırımların kalkacağı ile ilgili ilk sinyalleri verdi.

Huawei Android yasağı kalktı!

Hali hazırda Google, Intel ve Qualcomm gibi şirketlerin kapalı kapılar ardında Huawei’ye uygulanan ambargonun kaldırılması için hükümete baskı uyguladığı biliniyordu. Çünkü Huawei gibi bir deve ambargo uygulamak, bahse konu şirketlerin gelirlerinde de önemli kayıplara neden oluyordu.
Nitekim Trump’ın yaptığı açıklama sonrasında Çinli şirket üzerindeki tüm ambargoların geri çekileceğini söyleyebiliriz.

Elbette bu kararlar sonrasında Huawei’nin eski gücüne kavuşup kavuşamayacağı da bir diğer soru işareti. Çünkü Trump hükümetinin ilerleyen dönemde aynı kararları alıp almayacağının bir garantisi yok. Yani önümüzdeki yıl tekrardan Çinli üreticiyi kara listeye alıp, Android lisansını iptal edebilirler. Çünkü Trump, Huawei’nin güvenlik konusunda tam olarak aklanmadığını ifade etti. Bu ucu açık ifade, Çinli şirketin geleceğini tehlikeye atıyor diyebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
Trump huawei

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