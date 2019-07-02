Trump, Huawei kullanıcılarının beklediği cevabı verdi

Bilindiği üzere akıllı telefon sektöründe, genel olarak popüler olan ve kullanım ağırlığı bakımından pazarın yükünü üstlenen iki mobil işletim sistemi bulunuyor. Bunlardan birisi Apple’ın kendi mobil cihazlarında kullandığı iOS iken diğeri ise Apple haricindeki hemen hemen tüm üreticiler tarafından kullanılan Android.

Android’i kullanmak için de Google tarafından verilen bir lisansa sahip olmanız gerekiyor. Google bu lisansı belli şartlar altında iptal etme hakkını saklı tutuyor. Yani Google bir şirketin lisansını iptal ettiğinde, o üretici mobil cihazlarında Android işletim sistemini kullanamıyor. ABD merkezli şirket şimdiye kadar hiçbir üreticinin lisansını iptal etmediği için henüz böyle bir sürece aşina değiliz.

Fakat kısa süre önce ABD’nin Huawei’yi kara listeye almasıyla birlikte bir ilk yaşanacaktı. Google Çinli üreticinin Android lisansını iptal ettiğini açıklamış sonrasında bu süreç 90 gün sonraya ertelenmişti.

Ambargo üstüne ambargo



Huawei Android yasağı ile sarsılmışken, Intel, Qualcomm, ARM ve Broadcomm gibi ABD merkezli şirketler de Çinli üreticiye ambargo uygulayacaklarını duyurmuştu. Hal böyle olunca Huawei için zorlu günlerin startı verilmişti.

Özellikle akıllı telefon tarafındaki satışları hayli düşen Çinli üretici, kendi mobil işletim sistemini geliştireceğini açıklasa da kanayan yara kabuk bağlamadı.