Mynet Trend

Trump'ın kızı köpeğinin resmini paylaştı, ortalık karıştı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 24.07.2019 09:50 | Son Güncelleme

Ivanka Trump'ın köpeği sosyal medyayı karıştırdı: İyi ki beyaz almışsın, baban siyahlardan nefret ediyor!

ABD kamuoyu, Ivanka Trump’ın kızına doğum günü hediyesi olarak aldığı köpeği sosyal medyada diline doladı. ‘Beyaz’ köpek seçimini yerinde bulan kullanıcılar, babası Donald Trump’ın ırkçılığını hatırlattı ve “iyi ki siyah değil”, “kahverengi olsaydı kafese koyar mıydın” gibi yorumlar yaptı.

KÖPEĞİNİN RESMİNİ PAYLAŞINCA ORTALIK KARIŞTI

Babasına da danışmanlık yapan Jared Kushner ile evli olan Ivanka Trump, bu kez kızları Arabella için doğum günü hediyesi olarak aldıkları köpekle gündem yarattı. Ivanka Trump, Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafla, ailelerine bu kez dört ayaklı yeni bir üye eklendiğini duyurdu. Trump, “Winter (Kış) ile tanışın, Arabella’nın gerçekleşen doğum günü hayali ve Kushner ailesinin en yeni üyesi” dedi.

'NAZİ SELAMI VEREBİLİYOR MU?'

Duyuru sosyal medyada anında yankı buldu. Kimileri köpeğin ırkına taktı, Winter’ın yarı Pomeranian yarı Sibirya kurdu olduğu tespitinde bulundu. Ancak kimileri de bu seçimin su katılmamış ‘beyaz üstünlüğü’nün işareti olduğunu savundu. Oyuncu Nancy Lee Grahn, “Ne kadar sevimli. Görüyorum ki kurtarmayı bırakıp doğrudan Ari besiciliğine gitmişsin. Oturup Nazi selamı verebiliyor mu?” diye yazdı.

'BABAN SİYAHLARDAN NEFRET EDİYOR'

Kullanıcılar Donald Trump’ın ırkçılığına gönderme yapmayı da es geçmedi. Siyah oyuncu Yvette Nicole Brown ise, “Beyaz bir köpek olması güzel. Baban siyahlardan nefret ediyor” ifadelerini kullandı. Trump’ın, Meksika sınırındaki çocuk göçmenleri ailelerinden ayırmasını hatırlatan liberal yazar Jon Zal, “Eğer kahverengi bir köpek olsaydı, onu kafese koyar mıydın?” diye sordu.

PARTNERNorveç somonuna alternatif Karadeniz alabalığıNorveç somonuna alternatif Karadeniz alabalığı
40 yıl metroda şarkı söyleyip 56 yaşında ünlü oldu!40 yıl metroda şarkı söyleyip 56 yaşında ünlü oldu!
O, 4 kız babası olan bir ev erkeği ve fenomen! O, 4 kız babası olan bir ev erkeği ve fenomen!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilginç haberler ıvanka trump sosyal medya Twitter Donald Trump

En Çok Okunan Trend Haberler

16 yaşındaki damat düğününde öldürüldü!

16 yaşındaki damat düğününde öldürüldü!

'Kız arkadaşım çok rica etti, ne olursunuz abi!'

'Kız arkadaşım çok rica etti, ne olursunuz abi!'

Ünlü boksör maçtan 4 gün sonra hayatını kaybetti

Ünlü boksör maçtan 4 gün sonra hayatını kaybetti

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ünlüleri de etkiledi! Yeni akım: Döner tekmeyle şişe kapağı açma

Ünlüleri de etkiledi! Yeni akım: Döner tekmeyle şişe kapağı açma

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

32 yıl önce nesli tükendi! Son ses kaydı ortaya çıktı

32 yıl önce nesli tükendi! Son ses kaydı ortaya çıktı

Ben Bilirim'de seyirciyi kızdıran an! O soruyu bilemediler

Ben Bilirim'de seyirciyi kızdıran an! O soruyu bilemediler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Osman oyuncuları kimler?

Diriliş Osman dizisi ne zaman başlayacak?

Astral seyahat nasıl yapılır? Bu seyahatin bileti nedir?

Astral seyahat nasıl yapılır? Bu seyahatin bileti...

Dünyanın en kısa IQ testi! Akla gelen ilk yanıtları unutun

Dünyanın en kısa IQ testi! Akla gelen ilk yanıtları unutun

40 yıl metroda şarkı söyleyip 56 yaşında ünlü oldu!

40 yıl metroda şarkı söyleyip 56 yaşında ünlü oldu!

O, 4 kız babası olan bir ev erkeği ve fenomen!

O, 4 kız babası olan bir ev erkeği ve fenomen!

Yeni çılgınlık olabilir! Fotoğraflarınızı tabloya çeviren uygulama

Yeni çılgınlık olabilir! Fotoğraflarınız bu sefer...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.