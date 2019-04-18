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Trump'ın kızından ilginç çıkış: Babam teklif etti, ben reddettim

BBC BBC
18.04.2019 09:34 | Son Güncelleme

Ivanka Trump, Dünya Bankası'nın başına geçmesi için babası ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı öneriyi reddettiğini açıkladı.

Trump'ın kızından ilginç çıkış: Babam teklif etti, ben reddettim

Geçen hafta Donald Trump, "sayılarla arası çok iyi olduğu için" kızına Dünya Bankası'nın başına geçmesini teklif ettiğini söylemişti.

Ivanka Trump, bu teklife "Beyaz Saray danışmanlığından memnunum" yanıtı verdiğini açıkladı.

Donald Trump bunun üzerine ABD'li ekonomist David Malpass'ı bu göreve uygun gördü.

Dünya Bankası'nın yöneticileri geleneksel olarak ABD tarafından belirleniyor.

Ivanka Trump, babasının kendisine başka benzer üst düzey iş teklifleri yapıp yapmadığına yönelik soruya ise "Bunlar ikimizin arasında kalır" diye cevap verdi.

Donald Trump kızının "doğal bir diplomat" olduğuna inandığı için ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi olmasını değerlendirdiğini de söylemişti.


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Trump ivanka

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