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Trump satın almakla ilgilendiğini doğrulayınca gözler o adaya çevrildi!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 20.08.2019 14:05 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcılarıyla yaptığı görüşmelerde Grönland'i satın alma iddiasını doğruladı. Bu olayın ardındansa gözler dünyanın en büyük adası olan Grönland'a çevrildi. İşte Trump'ın da ilgisini çeken dünyanın en büyük adası Grönland'dan kareler...

ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan dünyanın en büyük adası Grönland'la ilgilendiğine ilişkin iddiaları doğruladı. Trump, Grönland'ı satın almanın gündeminde olduğunu fakat öncelikli olmadığını söyledi.

ABD'nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal Trump'ın pek çok defa danışmanlarına ABD'nin Grönland'i alıp alamayacağını sorduğunu, Grönland'ın zengin kaynaklarının ve jeopolitik öneminin bahsi geçtiğinde ilgiyle dinlediğini de yazmıştı.

TRUMP'A YANIT GECİKMEDİ

Grönland’dan Trump’a yanıt gecikmedi. Danimarka'ya bağlı özerk yönetimden yabancı basına yapılan açıklamada, ABD'yle iyi bir iş birliklerinin olduğu vurgusu yapıldı.

“Elbette Grönland satılık değil” denilen açıklamada, iddiaların resmi bir arka planının bulunmaması gerekçe gösterilerek konuya ilişkin başka bir yorumda bulunulmayacağı belirtildi.

ABD'den henüz bu iddia ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Trump bu adaya talip olan ilk ABD Başkanı değil.

1946'DA 100 MİLYON DOLAR ÖNERİLMİŞTİ

ABD eski Başkanı Harry Truman, 1946 yılında Kuzey Kutbu'nda Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland'i satın almak için Danimarka'ya 100 milyon dolarlık altın teklif etmiş ancak olumsuz yanıt almıştı.

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