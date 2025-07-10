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Trump'tan Afrikalı lidere tepki çeken soru! Pot kırdı toplantıya damga vurdu! Öveyim derken...

Beyaz Saray'da Gabon, Gine-Bissau, Liberya, Moritanya ve Senegal'den bazı Afrikalı liderleri ağırlayan Donald Trump, Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Boakai'nin ingilizcesini övdü. Trump'ın sözleri ve şaşırması tepkiye yol açtı. Bazı Liberyalı isimler küçümseyen bir tavır olduğunu belirtti.

Trump'tan Afrikalı lidere tepki çeken soru! Pot kırdı toplantıya damga vurdu! Öveyim derken...

Trump, Beyaz Saray'da Gabon, Gine-Bissau, Liberya, Moritanya ve Senegal'den bazı Afrikalı liderleri ağırladı. ABD Başkanı toplantı esnasında Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Boakai'nin akıcı İngilizcesinden etkilendiğini vurgulayarak, ''Bu kadar güzel konuşmayı nerede öğrendin? Nerede eğitim aldın? Nerede? Liberya'da mı?'' şeklinde sorular yöneltti.

Trump tan Afrikalı lidere tepki çeken soru! Pot kırdı toplantıya damga vurdu! Öveyim derken... 1

"BU MASADA SENİN KADAR KONUŞAMAYANLAR VAR"

Kıkırdayan Boakai ise İngilizcenin Liberya'nın resmi dili olduğu konusunda Trump'ı bilgilendirdi. Trump "Liberya'da mı? Çok ilginç, İngilizcen çok güzel. Bu masada senin kadar iyi konuşamayan insanlar var" dedi.

Trump tan Afrikalı lidere tepki çeken soru! Pot kırdı toplantıya damga vurdu! Öveyim derken... 2

1847 yılında bağımsızlığını ilan ederek Afrika’da bunu yapan ilk cumhuriyet olan ve bağımsızlığı ABD tarafından 1862 yılına kadar tanınmayan Liberya’nın resmi dili İngilizce. Trump’ın İngilizcesini övdüğü Liberya lideri de ülkesinde eğitim görmüş bir isim.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Liberyalı birçok isim ise ABD Başkanı Trump’ın ülke lideri Boakai’ye yönelik sözlerine tepki gösterdi. Archie Tamel Harris isimli genç bir Liberyalı aktivist, CNN’e yaptığı açıklamada, “Ülkemiz İngilizce konuşulan bir ülke olduğu için (söylediklerinden) incindim” dedi. Trump’ın bu soruyu sormasını bir iltifat olarak görmediğini anlatan Harris, “ABD Başkanı ve Batı’daki insanların Afrikalıları halen eğitim almamış, köyde yaşayan insanlar olarak gördüğüne inanıyorum” dedi.

Trump tan Afrikalı lidere tepki çeken soru! Pot kırdı toplantıya damga vurdu! Öveyim derken... 3

Kimliğinin paylaşılmasını istemeyen Liberyalı bir diplomat da CNN’e yaptığı açıklamada “İngilizce konuşan bir ulusa mensup Afrikalı bir devlet başkanına yönelik küçümseyici” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump
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