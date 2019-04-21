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Trump'tan büyük gaf! Ölü sayısını yanlış yazdı

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İLGİNÇ HABERLER  | 21.04.2019 13:57 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump Sri Lanka'da meydana gelen 8 ayrı saldırının ardından Twitter hesabından bir taziye mesajı paylaştı. Ancak Trump bu mesajında bir skandala imza attı.

Trump'tan büyük gaf! Ölü sayısını yanlış yazdı

Şimdiye kadar ölenlerin sayısını 138 yazması gerekirken, 138 milyon yazdı.

İşte Trump'ın mesajının tamamı;

"Sri Lanka'da 138 milyon kişinin ölümüne ve 600 kişinin yaralanmasına neden olan kilise ve otellere yönelik Sri lanka'daki korkunç saldırının ardından ABD halkından Sri Lanka halkına yürekten bir taziye. Yardım için yanınızdayız!'

trmop

Bu tweetin ardından takipçileri başkanın mesajının altına olayın anlamsızlığını ima eden çok sayıda mention attı.

138

1388


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Trump gaf Sri Lanka ölü sayısı

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