Trump'tan büyük gaf! Ölü sayısını yanlış yazdı

Şimdiye kadar ölenlerin sayısını 138 yazması gerekirken, 138 milyon yazdı.
İşte Trump'ın mesajının tamamı;
"Sri Lanka'da 138 milyon kişinin ölümüne ve 600 kişinin yaralanmasına neden olan kilise ve otellere yönelik Sri lanka'daki korkunç saldırının ardından ABD halkından Sri Lanka halkına yürekten bir taziye. Yardım için yanınızdayız!'
Bu tweetin ardından takipçileri başkanın mesajının altına olayın anlamsızlığını ima eden çok sayıda mention attı.
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