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Trump'tan UFO sorusuna ilginç yanıt!

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İLGİNÇ HABERLER  | 09.07.2019 11:35 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fox News'te konuk olduğu programda Amerikan kamuoyunda hakkında sıklıkla komplo teorileri üretilen UFO ve uzaylılar konusu da gündeme geldi.

Trump'tan UFO sorusuna ilginç yanıt!

ABD donanmasında giderek artan sayıda pilotun, gökyüzünde UFO veya tanınmayan cisime rastladıklarını rapor ettiği iddiaları Trump'ın da gündemine geldi.

Trump, Fox News’ dan Tucker Carlson’a verdiği röportajda konunun sorulması üzerine, "Ne istiyorlarsa onu düşünsünler, ben inançlı değilim, okudum, duydum ama biliyorsunuz ki, her şeyin mümkün olduğunu tahmin ediyorum demek istediğim şu, UFO gördükleri üzerine yemin eden insanlar var, değil mi? Doğruluğuna inanıyor muyum? Pek sayılmaz" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Trump ufo uzaylılar

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