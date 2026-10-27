İnşaatta yeni dönem: Atık kahve telvesi betonu yüzde 30 güçlendirdi

Her gün milyonlarca insanın tükettiği kahve, geride büyük miktarda atık bırakıyor. Çoğunlukla çöplüklere gönderilen kullanılmış kahve telveleri ise artık inşaat sektöründe değerlendirilebilecek bir kaynak olarak görülüyor. Avustralya'daki RMIT Üniversitesi mühendisleri, kahve atıklarını özel bir işlemden geçirerek elde ettikleri biyokömürü beton üretiminde kullandı. Araştırmada geliştirilen yöntemle betonun dayanımının yüzde 30 artırılabildiği belirlendi.

KAHVE ATIKLARI BETONU NASIL GÜÇLENDİRİYOR?

Araştırmanın başyazarı, RMIT Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Dr. Rajeev Roychand, kullanılmış kahve telvelerini biyokömüre dönüştüren bir teknik geliştirdiklerini açıkladı. Yaklaşık 350 santigrat derecede, oksijen bulunmayan ortamda ve düşük enerji gerektiren bir işlemle elde edilen biyokömür, beton karışımında kullanılıyor.

Bu işlem, organik atıkların oksijensiz ortamda ısıtılması esasına dayanıyor ve piroliz olarak adlandırılıyor. Araştırmacılar, elde edilen malzemenin betonun dayanımını artırabildiğini ortaya koydu.

Roychand, çalışmalarının temel amacının büyük miktarda kahve atığını çöplüklere göndermek yerine inşaat projelerinde değerlendirecek yenilikçi bir yöntem bulmak olduğunu belirtti. Araştırmacı, böylece kahve atıklarına ikinci bir yaşam kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

HER YIL MİLYONLARCA KİLOGRAM KAHVE ATIĞI OLUŞUYOR

Kahve atıklarının değerlendirilmesi, çevresel etkileri nedeniyle de önem taşıyor. Araştırmada paylaşılan verilere göre Avustralya'da her yıl yaklaşık 75 milyon kilogram kullanılmış kahve telvesi ortaya çıkıyor ve bunun büyük bölümü çöplüklere gönderiliyor. Dünya genelinde ise yıllık kullanılmış kahve miktarının 10 milyar kilograma ulaştığı belirtiliyor.

Organik atıkların çöplüklerde ayrışması, metan ve karbondioksit gibi sera gazlarının açığa çıkmasına neden olabiliyor. Bu gazlar, iklim değişikliğine katkıda bulunan etkenler arasında yer alıyor.

Roychand, organik atıkların bertaraf edilmesinin çevre açısından önemli bir sorun oluşturduğunu vurgulayarak kahve telvelerinin yeniden kullanılmasının bu sorunun azaltılmasına katkı sağlayabileceğine dikkat çekti.

İNŞAAT SEKTÖRÜ ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜNE KATKI SAĞLAYABİLİR

Journal of Cleaner Production dergisinde yayımlanan araştırma, kullanılmış kahve telvelerinin betonun özelliklerini iyileştirmek amacıyla kullanılabileceğini ortaya koyan öncü çalışmalar arasında gösteriliyor.

Araştırmanın ortak yürütücülerinden Dr. Shannon Kilmartin-Lynch, inşaat sektörünün organik atıkları değerli kaynaklara dönüştürmede önemli bir rol üstlenebileceğini belirtti. Kilmartin-Lynch, araştırmasının yerli halkların doğayla sürdürülebilir ilişki kurma yaklaşımından da ilham aldığını, malzemelerin yaşam döngüsünün korunmasının ve atıkların çöplüklere gönderilmesinin azaltılmasının önem taşıdığını ifade etti.

Araştırmacılar, organik atıkların piroliz yoluyla işlenerek altyapı projelerinde kullanılmasına yönelik ilginin arttığını da aktardı. Bazı yerel yönetimlerin, farklı organik atıklardan elde edilen işlenmiş malzemeleri gelecekteki altyapı projelerinde kullanmak üzere araştırma ekibiyle iletişime geçtiği belirtildi.

Çalışma henüz erken aşamada olsa da elde edilen bulgular, kahve telvelerinin yalnızca atık olarak görülmek yerine inşaat malzemelerinin geliştirilmesinde değerlendirilebileceğini gösteriyor. Yöntemin daha geniş ölçekte uygulanabilmesi için ise sonraki araştırmaların sonuçları önem taşıyacak.