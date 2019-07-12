Trump Twitter üzerinde artık kimseyi engelleyemeyecek

Ancak Trump aynı zamanda Twitter’da ağır tepkilerle de karşılaşıyor. Pek çok Amerikalı, Başkan’a Twitter üzerinden ağır tepkiler, alaycı yorumlar ve hatta hakaretler yöneltebiliyor. Trump’ın şimdi bu kullanıcıları engellemesi, ABD mahkemeleri tarafından engellendi. Twitter kullanıcısı, bunun ABD yasalarına aykırı olduğunu vurguladı. Ardından da vatandaşların ifade özgürlüğü hakkının engelleyemeyeceğini hatırlatarak dava açtı.

Mahkeme yargıcı da davacıyı haklı bularak ABD Başkanı’nın herkesin engellerini kaldırmasına hükmetti. Bundan böyle Başkan kimseyi engelleyemeyecek.

Ancak burada bir açık nokta var. ABD Başkanı’nın halkın şikayetlerini dinlemesi ve ifade özgürlüğü kuralı, ABD vatandaşları için geçerli. Sosyal medyada ise kimin hangi ülkenin vatandaşı olduğu belli değil ve Başkan yabancı ülke vatandaşlarının “saldırı” niteliği taşıyan tweetlerini engellemekte kendini özgür hissedebilir. Yani bu Trump bu yasağı dilediği zaman delebilir ancak seçim dönemi yaklaşırken kamuoyunda tepki almaktan çekinen Trump’ın mahkeme kararının arkasından dolanmaya çalışmayacağı tahmin ediliyor.

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