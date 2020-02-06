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Trump'ın sözde barış planına karşı Filistinlilerle dayanışma çağrısı

MERSİN HABERLERİ  | 06.02.2020 11:01 | Son Güncelleme

Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği ve Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan: - "Filistin halkı ile dayanışma içerisinde olacağız. Kudüs, bütün dinlerin üzerinde mutabık kaldığı bir barış şehridir ve burası Filistinlilerin ezeli ve ebedi başkentidir" - "Esas amaç Filistinlileri yok etmek, Filistin topraklarının işgalini meşrulaştırmak ve orada İsrail'in gücünü inşa etmektir. Planın, arka planı budur"

MERSİN (AA) - SERKAN AVCI - Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği ve Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına tepki göstererek, "Başta Gazze olmak üzere o bölgede yaşanan dramın, trajedinin ortadan kalkması için kampanyalar dahil pek çok konuda Filistinlilerle dayanışma içerisindeyiz." dedi.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklama, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Türkiye'nin sözde Orta Doğu barış planı kararının karşısında durduğunu vurgulayan Arslan, "Donald Trump ve Binyamin Netanyahu'nun ortaya koydukları plan aslında bir anlaşma değil, Filisten'e yönelik bir ihanettir. Bu anlaşmanın, anlaşma olabilmesi için tarafları olması gerekli. Filistin halkı, bütünüyle beraber İslam dünyası, dünyadaki aklı başındaki tüm ülkeler, bu 'anlaşma' diye yutturulan ihanete karşı çıktılar." diye konuştu.

Arslan, Filistin halkının, bu planı kabul etmediğinin altını çizerek, başkenti Kudüs olan bağımsız ve özgür bir Filistin devleti kurulmadıkça atılacak tüm adımları reddettiklerini bildirdi.

ABD ve İsrail'in, Filistin üzerinde oyunlar oynadığına dikkati çeken Arslan, şöyle devam etti:

"Filistin, topraklarını işgal eden işgalcilerden kurtulmadan, bağımsız ve özgür bir Filistin devleti, başkenti Kudüs olarak kurulmadan hiçbir anlaşmayı, önergeyi, teklifi, kabul etmeyeceğiz. Filistin halkı ile dayanışma içerisinde olacağız. Kudüs, bütün dinlerin üzerinde mutabık kaldığı bir barış şehridir ve burası Filistinlilerin ezeli ve ebedi başkentidir. Dolayısıyla işgalci İsrail'in, Kudüs'ü işgal etmiş olması, Kudüs'ün onların olduğuna dair bir hak tanımaz. Trump'ın, Netanyahu ile böyle bir açıklama yapması bu gerçeği değiştirmez. Biz bugün Kudüs'ün bütünüyle beraber Filistin'in başkenti olduğunu biliyoruz."

- "Bu ihaneti asla kabul etmiyoruz"

Kudüs'ün, her dinden insanın barış içinde yaşadığı bir şehir olduğunu belirten Arslan, şöyle konuştu:

"Trump'ın özellikle Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması, oranın İsrail'in başkenti olduğunu göstermez. İsrail ve Trump'ın bu ifadeleri Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye yetmez. Çünkü orada bir tarih, medeniyet var. Orası bütün din mensuplarının barış içinde yaşadığı bir şehirdir. Orayı işgal etmek oranın statüsünü değiştirmeye yetmez. Biz Trump'ın ve Netanyahu'nun bu ihanetini asla kabul etmiyoruz. Mutlaka ezeli ve ebedi Kudüs başkent olacak, bir Filistin devleti kurulacak ve inşallah barış da oraya gelecek."

Arslan, sözde planın, Filistin topraklarını İsrail'e katma girişimi olduğuna dikkati çekerek, "Birleşmiş Milletlerin bütün kararlarına rağmen o işgalin devam etmiş olması İsrail'i istediği hedeflere ulaştıramıyor. Böyle bir anlaşmayla ancak bütün Filistin topraklarını, kendi toprağına katmış oluyor. Esas amaç Filistinlileri yok etmek, Filistin topraklarının işgalini meşrulaştırmak ve orada İsrail'in gücünü inşa etmektir. Planın, arka planı budur." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bu süreçte dayanışmamızı biraz daha göstermemiz gerekiyor"

Filistin'e her zaman destek verdiklerini vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Bu süreçte dayanışmamızı biraz daha göstermemiz gerekiyor. Başta Gazze olmak üzere o bölgede yaşanan dramın, trajedinin ortadan kalkması için de kampanyalar dahil pek çok konuda Filistinlilerle dayanışma içerisindeyiz. Devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın bu konudaki kararlı tutumu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kararı, Arap Birliği'nin bütün olumsuzluklara rağmen ortaya koyduğu tavır ve hemen hemen bütün dünyadaki ülkelerin bu planı reddetmiş olması bence bizim için bir güvence. Filistin için de dayanışmanın daha fazla artacağı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile beraber İsmail Haniye'nin de birlikte Filistinlileri kendi içinde de bir araya getirerek, bu plan inşallah Filistinlilerin kurtarılışının başlangıcı olacak."

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