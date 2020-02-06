Trump'ın sözde barış planına karşı Filistinlilerle dayanışma çağrısı

MERSİN (AA) - SERKAN AVCI - Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği ve Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına tepki göstererek, "Başta Gazze olmak üzere o bölgede yaşanan dramın, trajedinin ortadan kalkması için kampanyalar dahil pek çok konuda Filistinlilerle dayanışma içerisindeyiz." dedi. Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklama, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planının kabul edilemez olduğunu söyledi. Türkiye'nin sözde Orta Doğu barış planı kararının karşısında durduğunu vurgulayan Arslan, "Donald Trump ve Binyamin Netanyahu'nun ortaya koydukları plan aslında bir anlaşma değil, Filisten'e yönelik bir ihanettir. Bu anlaşmanın, anlaşma olabilmesi için tarafları olması gerekli. Filistin halkı, bütünüyle beraber İslam dünyası, dünyadaki aklı başındaki tüm ülkeler, bu 'anlaşma' diye yutturulan ihanete karşı çıktılar." diye konuştu. Arslan, Filistin halkının, bu planı kabul etmediğinin altını çizerek, başkenti Kudüs olan bağımsız ve özgür bir Filistin devleti kurulmadıkça atılacak tüm adımları reddettiklerini bildirdi.

ABD ve İsrail'in, Filistin üzerinde oyunlar oynadığına dikkati çeken Arslan, şöyle devam etti: "Filistin, topraklarını işgal eden işgalcilerden kurtulmadan, bağımsız ve özgür bir Filistin devleti, başkenti Kudüs olarak kurulmadan hiçbir anlaşmayı, önergeyi, teklifi, kabul etmeyeceğiz. Filistin halkı ile dayanışma içerisinde olacağız. Kudüs, bütün dinlerin üzerinde mutabık kaldığı bir barış şehridir ve burası Filistinlilerin ezeli ve ebedi başkentidir. Dolayısıyla işgalci İsrail'in, Kudüs'ü işgal etmiş olması, Kudüs'ün onların olduğuna dair bir hak tanımaz. Trump'ın, Netanyahu ile böyle bir açıklama yapması bu gerçeği değiştirmez. Biz bugün Kudüs'ün bütünüyle beraber Filistin'in başkenti olduğunu biliyoruz." - "Bu ihaneti asla kabul etmiyoruz" Kudüs'ün, her dinden insanın barış içinde yaşadığı bir şehir olduğunu belirten Arslan, şöyle konuştu: "Trump'ın özellikle Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması, oranın İsrail'in başkenti olduğunu göstermez. İsrail ve Trump'ın bu ifadeleri Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye yetmez. Çünkü orada bir tarih, medeniyet var. Orası bütün din mensuplarının barış içinde yaşadığı bir şehirdir. Orayı işgal etmek oranın statüsünü değiştirmeye yetmez. Biz Trump'ın ve Netanyahu'nun bu ihanetini asla kabul etmiyoruz. Mutlaka ezeli ve ebedi Kudüs başkent olacak, bir Filistin devleti kurulacak ve inşallah barış da oraya gelecek."