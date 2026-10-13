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TSG Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

TSG Hoffenheim, son zamanlarda zorlu bir süreçten geçiyor; Beşiktaş ise formda bir kadro ile geliyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

TSG Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
UEFA Avrupa Ligi
TSG Hoffenheim
Perşembe 22:00
15.10.2026
Beşiktaş
Stadyum: PreZero Arena Yayın: TRT 1, tabii Spor

TSG Hoffenheim ile Beşiktaş, 15 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla PreZero Arena sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

TSG Hoffenheim, son beş maçında yalnızca 1 galibiyet aldı. Beşiktaş ise son dönemdeki formuyla dikkat çekiyor.

Lig Durumu

TSG Hoffenheim

17. Almanya Bundesliga Ligi
O
5
G
1
B
0
M
4
P
3
9
Attığı Gol
13
Yediği Gol
-4
Averaj

Beşiktaş

2. Trendyol Süper Lig
O
7
G
5
B
0
M
2
P
15
16
Attığı Gol
8
Yediği Gol
+8
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

TSG Hoffenheim 9 / 13
Beşiktaş 16 / 8

İç Saha / Deplasman Performansı

TSG Hoffenheim İç saha
Oynanan Maç
3
G / B / M
1 / 0 / 2
Gol
6 – 7
Beşiktaş Deplasman
Oynanan Maç
3
G / B / M
1 / 0 / 2
Gol
4 – 5

TSG Hoffenheim (UEFA Avrupa Ligi) son 1 maçta 1 mağlubiyet alırken 0 gol atıp 2 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 13 gol yedi.

Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 2 gol yedi. (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 15 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 15 puanla 2. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
TSG Hoffenheim M M G M M

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 TSG Hoffenheim 2-3 Hamburger SV Almanya Bundesliga Ligi M
  • 20.09.2026 Paderborn 07 3-1 TSG Hoffenheim Almanya Bundesliga Ligi M
  • 17.09.2026 OFI Crete 2-0 TSG Hoffenheim UEFA Avrupa Ligi M
  • 12.09.2026 TSG Hoffenheim 2-1 Vfb Stuttgart Almanya Bundesliga Ligi G
  • 05.09.2026 TSG Hoffenheim 2-3 Borussia Dortmund Almanya Bundesliga Ligi M
Beşiktaş G M G G G

tüm kulvarlar

  • 11.10.2026 Beşiktaş 2-1 Kocaelispor Trendyol Süper Lig G
  • 20.09.2026 Amed Sportif Faaliyetler 3-2 Beşiktaş Trendyol Süper Lig M
  • 17.09.2026 Beşiktaş 4-1 Marsilya UEFA Avrupa Ligi G
  • 11.09.2026 Beşiktaş 3-0 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig G
  • 05.09.2026 Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş Trendyol Süper Lig G

Maç öncesi değerlendirme

Hoffenheim son 5 maçında 1 galibiyet, 4 mağlubiyet ile sadece 7 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü. Beşiktaş ise 5 maçında 4 galibiyet alarak 16 gol atıp yalnızca 8 gol yedi.

Eksik Oyuncular

TSG Hoffenheim

3 eksik
Patrick Wimmer Sakat Adale Problemi
Albian Hajdari Şüpheli
Luis Engelns Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Beşiktaş

4 eksik
Mustafa Hekimoğlu Yok Statü Gereği
Milot Rashica Yok Statü Gereği
Vaclav Cerny Şüpheli
Can Keleş Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

TSG Hoffenheim kadrosunda Patrick Wimmer (Sakat - Adale Problemi), Albian Hajdari (Şüpheli) ve Luis Engelns (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Beşiktaş kadrosunda Mustafa Hekimoğlu (Yok - Statü Gereği), Milot Rashica (Yok - Statü Gereği), Vaclav Cerny (Şüpheli) ve Can Keleş (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Adam Daghim TSG Hoffenheim 2 Gol 2 Asist
Bambase Conte TSG Hoffenheim 1 Gol 2 Asist
Adam Hlozek TSG Hoffenheim 2 Gol 0 Asist
Vladimir Coufal TSG Hoffenheim 0 Gol 2 Asist
Dusan Vlahovic Dusan Vlahovic Beşiktaş 6 Gol 0 Asist
Orkun Kökçü Orkun Kökçü Beşiktaş 2 Gol 2 Asist
İlhan Fakılı İlhan Fakılı Beşiktaş 2 Gol 1 Asist
Vaclav Cerny Vaclav Cerny Beşiktaş 2 Gol 1 Asist

TSG Hoffenheim kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Adam Daghim, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Bambase Conte. Beşiktaş kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Dusan Vlahovic, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Orkun Kökçü.

Sıkça Sorulan Sorular
TSG Hoffenheim - Beşiktaş maçı ne zaman?

15 Ekim 2026

TSG Hoffenheim - Beşiktaş maçı saat kaçta?

22:00

TSG Hoffenheim - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

TRT 1, tabii Spor

TSG Hoffenheim - Beşiktaş maçında hangi oyuncular eksik?

Mustafa Hekimoğlu, Milot Rashica, Patrick Wimmer, Albian Hajdari, Luis Engelns, Vaclav Cerny, Can Keleş.

TSG Hoffenheim ve Beşiktaş'ın ligde kaç puanı var?

Hoffenheim 3 puanla son sırada, Beşiktaş 15 puanla 2. sırada.

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş
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