TSG Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Avrupa Ligi TSG Hoffenheim Perşembe 22:00 Beşiktaş

TSG Hoffenheim ile Beşiktaş, 15 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla PreZero Arena sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

TSG Hoffenheim, son beş maçında yalnızca 1 galibiyet aldı. Beşiktaş ise son dönemdeki formuyla dikkat çekiyor.

Lig Durumu TSG Hoffenheim 17. Almanya Bundesliga Ligi O 5 G 1 B 0 M 4 P 3 9 Attığı Gol 13 Yediği Gol -4 Averaj Beşiktaş 2. Trendyol Süper Lig O 7 G 5 B 0 M 2 P 15 16 Attığı Gol 8 Yediği Gol +8 Averaj Gol Durumu (Toplam) TSG Hoffenheim 9 / 13 Beşiktaş 16 / 8 İç Saha / Deplasman Performansı TH TSG Hoffenheim İç saha Oynanan Maç 3 G / B / M 1 / 0 / 2 Gol 6 – 7 B Beşiktaş Deplasman Oynanan Maç 3 G / B / M 1 / 0 / 2 Gol 4 – 5

TSG Hoffenheim (UEFA Avrupa Ligi) son 1 maçta 1 mağlubiyet alırken 0 gol atıp 2 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 13 gol yedi.

Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 2 gol yedi. (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 15 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 15 puanla 2. sırada.

Takımların güncel form bilgileri TSG Hoffenheim M M G M M tüm kulvarlar TSG Hoffenheim 2-3 Hamburger SV Almanya Bundesliga Ligi M

Paderborn 07 3-1 TSG Hoffenheim Almanya Bundesliga Ligi M

OFI Crete 2-0 TSG Hoffenheim UEFA Avrupa Ligi M

TSG Hoffenheim 2-1 Vfb Stuttgart Almanya Bundesliga Ligi G

TSG Hoffenheim 2-3 Borussia Dortmund Almanya Bundesliga Ligi M Beşiktaş G M G G G tüm kulvarlar Beşiktaş 2-1 Kocaelispor Trendyol Süper Lig G

Amed Sportif Faaliyetler 3-2 Beşiktaş Trendyol Süper Lig M

Beşiktaş 4-1 Marsilya UEFA Avrupa Ligi G

Beşiktaş 3-0 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig G

Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş Trendyol Süper Lig G

Maç öncesi değerlendirme

Hoffenheim son 5 maçında 1 galibiyet, 4 mağlubiyet ile sadece 7 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü. Beşiktaş ise 5 maçında 4 galibiyet alarak 16 gol atıp yalnızca 8 gol yedi.

Eksik Oyuncular TSG Hoffenheim 3 eksik Patrick Wimmer Albian Hajdari Luis Engelns Beşiktaş 4 eksik Mustafa Hekimoğlu Milot Rashica Vaclav Cerny Can Keleş

TSG Hoffenheim kadrosunda Patrick Wimmer (Sakat - Adale Problemi), Albian Hajdari (Şüpheli) ve Luis Engelns (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Beşiktaş kadrosunda Mustafa Hekimoğlu (Yok - Statü Gereği), Milot Rashica (Yok - Statü Gereği), Vaclav Cerny (Şüpheli) ve Can Keleş (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Adam Daghim TSG Hoffenheim 2 Gol 2 Asist Bambase Conte TSG Hoffenheim 1 Gol 2 Asist Adam Hlozek TSG Hoffenheim 2 Gol 0 Asist Vladimir Coufal TSG Hoffenheim 0 Gol 2 Asist Dusan Vlahovic Beşiktaş 6 Gol 0 Asist Orkun Kökçü Beşiktaş 2 Gol 2 Asist İlhan Fakılı Beşiktaş 2 Gol 1 Asist Vaclav Cerny Beşiktaş 2 Gol 1 Asist

TSG Hoffenheim kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Adam Daghim, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Bambase Conte. Beşiktaş kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Dusan Vlahovic, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Orkun Kökçü.