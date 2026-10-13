TSG Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

TSG Hoffenheim ile Beşiktaş, 15 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla PreZero Arena sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
TSG Hoffenheim, son beş maçında yalnızca 1 galibiyet aldı. Beşiktaş ise son dönemdeki formuyla dikkat çekiyor.
TSG Hoffenheim (UEFA Avrupa Ligi) son 1 maçta 1 mağlubiyet alırken 0 gol atıp 2 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 13 gol yedi.
Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 2 gol yedi. (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 15 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 15 puanla 2. sırada.
Hoffenheim son 5 maçında 1 galibiyet, 4 mağlubiyet ile sadece 7 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü. Beşiktaş ise 5 maçında 4 galibiyet alarak 16 gol atıp yalnızca 8 gol yedi.
TSG Hoffenheim kadrosunda Patrick Wimmer (Sakat - Adale Problemi), Albian Hajdari (Şüpheli) ve Luis Engelns (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Beşiktaş kadrosunda Mustafa Hekimoğlu (Yok - Statü Gereği), Milot Rashica (Yok - Statü Gereği), Vaclav Cerny (Şüpheli) ve Can Keleş (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
TSG Hoffenheim kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Adam Daghim, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Bambase Conte. Beşiktaş kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Dusan Vlahovic, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Orkun Kökçü.
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