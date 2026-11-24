TSG Hoffenheim ile Sturm Graz, 26 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla PreZero Arena sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Her iki takım da UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir mücadele için sahaya çıkacak. TSG Hoffenheim ve Sturm Graz, bu maçı kazanarak grup aşamasında avantaj elde etmeyi hedefliyor.
TSG Hoffenheim (UEFA Avrupa Ligi) son 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 6 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 12 puanla 11. sırada.
Sturm Graz (UEFA Avrupa Ligi) son 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 6 gol yedi. (Avusturya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 12 gol atıp 9 gol yedi.
TSG Hoffenheim, son 4 UEFA Avrupa Ligi maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak formda kalmaya çalışıyor. Sturm Graz ise son 4 maçında yalnızca 1 galibiyet elde ederek, düşüşte olduğu bir süreçte karşılaşmaya çıkacak.
TSG Hoffenheim kadrosunda Luis Engelns (Yok - Statü Gereği), Albian Hajdari (Sakat - Diz Sakatlığı), Valentin Gendrey (Sakat - Bacağı Kırık), Nathan De Cat (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Robin Hranac (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.
Sturm Graz kadrosunda Filip Rozga (Sakat - Kas Sakatlığı), Leon Grgic (Sakat - Diz Sakatlığı), Daniil Khudyakov (Sakat - Bacağından Sakat), Szymon Wlodarczyk (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Niklas Geyrhofer (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Paul-Friedrich Koller (Şüpheli) ve Otar Kiteishvili (Sakat - Baldırından Sakat) yer almıyor.
Bambase Conte, TSG Hoffenheim'da 2 golle dikkat çekerken, Adam Daghim 2 asistle takımın hücumunu destekleyen önemli bir oyuncu.
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