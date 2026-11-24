UEFA Avrupa Ligi TSG Hoffenheim Perşembe 23:00 Sturm Graz

TSG Hoffenheim ile Sturm Graz, 26 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla PreZero Arena sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Her iki takım da UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir mücadele için sahaya çıkacak. TSG Hoffenheim ve Sturm Graz, bu maçı kazanarak grup aşamasında avantaj elde etmeyi hedefliyor.

Lig Durumu TSG Hoffenheim 11. Almanya Bundesliga Ligi O 10 G 4 B 0 M 6 P 12 16 Attığı Gol 18 Yediği Gol -2 Averaj Gol Durumu (Toplam) TSG Hoffenheim 16 / 18 İç Saha / Deplasman Performansı TH TSG Hoffenheim İç saha Oynanan Maç 5 G / B / M 3 / 0 / 2 Gol 11 – 8

TSG Hoffenheim (UEFA Avrupa Ligi) son 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 6 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 12 puanla 11. sırada.

Sturm Graz (UEFA Avrupa Ligi) son 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 6 gol yedi. (Avusturya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 12 gol atıp 9 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri TSG Hoffenheim M G M G G tüm kulvarlar Eintracht Frankfurt 1-0 TSG Hoffenheim Almanya Bundesliga Ligi M

TSG Hoffenheim 2-1 Schalke 04 Almanya Bundesliga Ligi G

Crystal Palace 1-1 TSG Hoffenheim UEFA Avrupa Ligi B

Werder Bremen 2-0 TSG Hoffenheim Almanya Bundesliga Ligi M

TSG Hoffenheim 3-0 Bayer Leverkusen Almanya Bundesliga Ligi G Sturm Graz tüm kulvarlar Altach 1-0 Sturm Graz Avusturya Bundesliga Ligi M

Sturm Graz 3-4 Red Bull Salzburg Avusturya Bundesliga Ligi M

Sturm Graz 2-3 NK CM Celje UEFA Avrupa Ligi M

Wolfsberger AC 1-1 Sturm Graz Avusturya Bundesliga Ligi B

Austria Lustenau 3-2 Sturm Graz Avusturya Kupası M

Maç öncesi değerlendirme

TSG Hoffenheim, son 4 UEFA Avrupa Ligi maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak formda kalmaya çalışıyor. Sturm Graz ise son 4 maçında yalnızca 1 galibiyet elde ederek, düşüşte olduğu bir süreçte karşılaşmaya çıkacak.

Eksik Oyuncular TSG Hoffenheim 5 eksik Luis Engelns Albian Hajdari Valentin Gendrey Nathan De Cat Robin Hranac Sturm Graz 7 eksik Filip Rozga Leon Grgic Daniil Khudyakov Szymon Wlodarczyk Niklas Geyrhofer Paul-Friedrich Koller Otar Kiteishvili

TSG Hoffenheim kadrosunda Luis Engelns (Yok - Statü Gereği), Albian Hajdari (Sakat - Diz Sakatlığı), Valentin Gendrey (Sakat - Bacağı Kırık), Nathan De Cat (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Robin Hranac (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.

Sturm Graz kadrosunda Filip Rozga (Sakat - Kas Sakatlığı), Leon Grgic (Sakat - Diz Sakatlığı), Daniil Khudyakov (Sakat - Bacağından Sakat), Szymon Wlodarczyk (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Niklas Geyrhofer (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Paul-Friedrich Koller (Şüpheli) ve Otar Kiteishvili (Sakat - Baldırından Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Bambase Conte TSG Hoffenheim 2 Gol 2 Asist Adam Daghim TSG Hoffenheim 2 Gol 2 Asist Adam Hlozek TSG Hoffenheim 2 Gol 1 Asist Fisnik Asllani TSG Hoffenheim 1 Gol 2 Asist

Bambase Conte, TSG Hoffenheim'da 2 golle dikkat çekerken, Adam Daghim 2 asistle takımın hücumunu destekleyen önemli bir oyuncu.