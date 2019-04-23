TSK'dan 23 Nisan klibi

TSK'nın sosyal medya hesabında paylaşılan klipte Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarla olan görüntüleri ve eski 23 Nisan kutlamaları da yer aldı. (İHA)
Organik diye satıyorlar ama... Sakın almayın!
Bu pozlar sosyal medyayı salladı! Çok güleceksiniz
Korkunç kaza! Anne öldü, eşi ve bebeği yaralandı
Defineciler 'eşkıyanın hazinesi'ni arıyormuş
Sizin de başınıza gelebilir! Her şey dişini çektirmesiyle başladı
Bu ülkelerden vize almak çocuk oyuncağı!
Bluzundaki inciler yanlış konumlanınca...
Kazılarla ortaya çıktı! Gizemli dinin mensupları...
Bu 'selfie'leri anlamak mümkün değil!
Seçimin ardından hafızalara kazınan 7 fotoğraf
Okuyucu Yorumları 0 yorum