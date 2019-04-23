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TSK'dan 23 Nisan klibi

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 23.04.2019 14:01 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir klip yayınladı.

TSK'nın sosyal medya hesabında paylaşılan klipte Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarla olan görüntüleri ve eski 23 Nisan kutlamaları da yer aldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
TSK 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

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