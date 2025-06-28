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TSK Güreş Milli Takımı, Almanya'da 6 madalya kazandı

TSK Güreş Milli Takımı, Almanya'da düzenlenen Ordular Arası Dünya Şampiyonası'nda 6 madalya elde etti.

TSK Güreş Milli Takımı, Almanya'da 6 madalya kazandı
Berker İşleyen

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Warendorf'ta gerçekleştirilen 38'inci Ordular Arası Dünya Güreş Şampiyonası sona erdi.

Serbest stil müsabakalarında 65 kiloda Ahmet Duman altın madalya kazanırken, 74 kiloda Hüseyin Bakır ve 86 kiloda Nuri Kotanoğlu gümüş madalya elde etti. Doğan Uzun ise 125 kiloda beşincilikle şampiyonayı tamamladı.

Elde edilen bu sonuçlarla TSK Güreş Milli Takımı, serbest stilde takım halinde dünya şampiyonu oldu.

Grekoromen stil karşılaşmalarında ise 67 kiloda Safa Yıldırım altın madalya kazanırken, 60 kiloda Mert İlbars gümüş, 97 kiloda Doğan Yılmaz bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu sonuçlarla TSK Güreş Milli Takımı, grekoromen stilde takım halinde dünya ikincisi olma başarısı gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Güreş
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