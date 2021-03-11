TSYD yönetim kurulu üyesi Nihat Uçar hayatını kaybetti

TSYD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Uçar vefat etti. Tecrübeli gazeteci Nihat Uçar, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat etti.

Uçar için TSYD Ankara Şubesi'nde bugün saat 10.30'da tören düzenlenecek. Daha sonra Karşıyaka Mezarlığı'ndaki camide öğle namazı vakti kılınacak cenaze namazının ardından Uçar'ın naaşı Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek. Evli ve iki çocuk babası Nihat Uçar, Anadolu Ajansı'ndan emekli olmuştu.

KAYNAK: AA



