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TT Stadyumu'nda Selçuk Şahin anonsu!

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.05.2018 08:09 | Son Güncelleme

Futbolcuların isimlerini anons eden kişi, Selçuk İnan yerine Selçuk Şahin anonsu yapınca, tribünler tepki gösterdi.

TT Stadyumu'nda Selçuk Şahin anonsu!

Futbolcuların isimlerini anons eden kişi, Selçuk İnan yerine Selçuk Şahin anonsu yapınca, tribünler tepki gösterdi. Kupanın kaldırılmasının ardından futbolcular, şampiyonluk kupasıyla birlikte tribünleri tek tek dolaştı.

Taffarel gelemedi

İftar nedeniyle programa verilen kısa aranın ardından kutlamalar devam ederken, futbolcular tek tek sahneye çağrıldı. Kaleci antrenörü Taffarel, Brezilya’da olduğu için kutlamalara katılamazken, Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin taraftarın ilgi gösterdiği isimlerdi.

Başkan’a büyük destek

Teknik ekibin ardından Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdurrahim Albayrak sahneye davet edilirken, son olarak Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in ismi anons edildi. Mustafa Cengiz platforma yürürken, Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Cengiz’e alkışlarla destek verirken, uzun süre tezahüratta bulundular.

(FANATİK)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Al bir de gs de anons vakası :))))))
normal karıştırması selçuk şahinden farkı kalmadı ki yapıştı sözleşmesi var diye birde 11 de oynatılmak zorundaymış olurmu böyle şey hiç.
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