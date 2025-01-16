TTF Başkanı Tanrıkulu: Takım halinde Avrupa şampiyonu olduk

Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası’nın açılış töreni; 73 ilden 867 kulübe bağlı 2 bin 914 sporcunun katılımıyla Ankara’da Taha Akgül Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Şampiyonanın açılış konuşmasını yapan TTF Başkanı Bahri Tanrıkulu, 85 gün önce seçimleri kazandıklarını hatırlatarak, “Bu süreç içerisinde birçok organizasyona hem yurt içinde ev sahipliği yaptık hem de yurt dışında ülkemize en iyi şekilde temsil ettik. Görevi geldiğimiz den itibaren hemen ‘Poomsae Türkiye Şampiyonası’nı gerçekleştirdik. Ardından Poomsae Milli Takımı’nı oluşturduk. Bu milli takımla 8 yıldır Dünya Şampiyonası’na gidilmemişti. Poomsae Milli Takımı’mızı Dünya Şampiyonası’na gönderdik. Orada ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiler” diye konuştu.

'BU BAŞARILAR 2028 OLİMPİYATLARI İÇİN ÜMİT VERİYOR’

Tanrıkulu göreve geldikten sonra Yıldızlar Avrupa Şampiyonası’na da katıldıklarını hatırlatarak, “45 sporcuyla katıldığımız turnuvada 4 altın, 5 bronz madalyayla takım halinde Avrupa Şampiyonu olduk. O sporcularımızdan birçoğu şu an burada Gençler Tekvando Şampiyonası’nda yarışıyorlar. Hemen akabinde Ümitler Avrupa Şampiyonası’na 55 sporcuyla katıldık. Orada da 9 altın, 1 gümüş ve 6 bronz alarak takım halinde Avrupa şampiyonu olduk. Ümitler Avrupa Şampiyonası gerçekten tarihi bir şampiyonluk yaşadık. Bu bizim camiamızın ve antrenörlerimizin başarısı. Bu şampiyonluklar 2028 Olimpiyatları için bizlere ümit veriyor. Los Angeles 2028 Olimpiyatları’nda ne kadar çok madalya alacağımızı gösteriyor” dedi.

Tanrıkulu, ayrıca Uluslararası Türkiye Açık Turnuvası’nın seviyesini G-2’ye yükselterek 20 puanlık bir turnuva haline getirdiklerini belirtti.

'TÜRKİYE’DE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK’

Türkiye’de ilk defa Para Poomsae Türkiye Şampiyonası’nı gerçekleştirdiklerini ifade eden Tanrıkulu, “Gerçekten çok duygulu anlar yaşadık. Çok başarılı sporcularımız var. İnşallah para poomsae sporcularımız bu sene içerisinde Dünya Şampiyonası’nda ve uluslararası maçlarda ülkemizi temsil edecekler. Dün itibari ile Türkiye Gençler Türkiye Şampiyonası başladı. Gerçekten çok güzel gidiyor maçlar. Çok büyük yetenekli sporcular var. Biz federasyon olarak onların daha iyi imkanlarla spor yapmaları, başarıya ulaşmaları için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu maçlarda ilk 4 giren sporcular şubat ayının ilk haftasında yapılacak olan Türkiye Açık Uluslararası Şampiyonası’na milli takıma girmeyi hak kazanacaktır” dedi.

‘TAEKWONDOPİ" APLİKASYONU HAZIR’

Seçimlerde vaatleri arasında yer alan ‘Taekwondo Pi’ aplikasyonunu tekvando ailesinin hizmetine sunduklarını belirten Tanrıkulu, "Bu uygulamayı Google Play ve Apple Store'dan telefonlarınıza ücretsiz indirebilirsiniz. Adım adım geliştirilecek bir proje. Artık bu uygulamayla organizasyonlarımız daha kolay ve uygulanabilir bir hale gelecek. Veliler, bu aplikasyon üzerinden çocuklarının maçlarını telefonlarından canlı izleyebilecek” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol mensuplarına günün anısına hatıra şilti veren Bahri Tanrıkulu, şampiyonada dereceye giren sporculara madalyalarını verdi. Diğer yandan, kadınlarda 42, 44, 46, 49, 52, 55, 59, 63, 68, +68 kilo, erkeklerde ise 45, 48, 51, 55, 59, 63, 68, 73, 78, +78 kilo sıkletlerinde müsabakaların yapılacağı turnuva, 19 Ocak Pazar günü sona erecek.