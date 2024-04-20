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  4. Tuba Büyüküstün davet tarzıyla geceye damga vurdu! Bir bakan bir daha baktı

Tuba Büyüküstün davet tarzıyla geceye damga vurdu! Bir bakan bir daha baktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.04.2024 09:57
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Son olarak Halit Ergenç ile başrolünü paylaştığı Yarın Yokmuş Gibi dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Tuba Büyüküstün başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Büyüküstün şimdi de davet tarzıyla gündem oldu. Güzel oyuncuya bir bakan bir daha baktı.

Tuba Büyüküstün davet tarzıyla geceye damga vurdu! Bir bakan bir daha baktı

Ihlamurlar Altında, Kara Para Aşk, Cesur ve Güzel, Sefirin Kızı, Zeytin Ağacı gibi birçok projede yer alan Tuba Büyüküstün başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Tuba Büyüküstün bu defa davet tarzıyla gündem oldu. Bir markanın özel gecesine katılan Büyüküstün geceye siyah elbisesiyle damga vurdu.

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TARZI DİKKAT ÇEKTİ

Transparan gold işlemeli elbisesiyle çok beğenilen Tuba Büyüküstün'ün belindeki gold kemerde dikkat çekti.

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YORUM YAĞDI

Tuba Büyüküstün'e sosyal medyada; 'Harika görünüyorsun', 'Muhteşemsin', 'Çok güzelsin', 'Yine harikasın' gibi yorumlar yapıldı.

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Tuba Büyüküstün Oyuncu gecesi
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