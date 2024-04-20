Tuba Büyüküstün davet tarzıyla geceye damga vurdu! Bir bakan bir daha baktı

Ihlamurlar Altında, Kara Para Aşk, Cesur ve Güzel, Sefirin Kızı, Zeytin Ağacı gibi birçok projede yer alan Tuba Büyüküstün başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Tuba Büyüküstün bu defa davet tarzıyla gündem oldu. Bir markanın özel gecesine katılan Büyüküstün geceye siyah elbisesiyle damga vurdu.

TARZI DİKKAT ÇEKTİ

Transparan gold işlemeli elbisesiyle çok beğenilen Tuba Büyüküstün'ün belindeki gold kemerde dikkat çekti.

YORUM YAĞDI

Tuba Büyüküstün'e sosyal medyada; 'Harika görünüyorsun', 'Muhteşemsin', 'Çok güzelsin', 'Yine harikasın' gibi yorumlar yapıldı.