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Tuba Büyüküstün sabahın köründe kalkıp ne yaptı? O sözleri herkese "Yok artık" dedirtti

18.05.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, kısa süre önce biten "Sefirin Kızı" dizisinin ardından bu kez bir Netflix projesi için anlaştı. Ama iki dizi arasında dinlenmek yerine bambaşka şeyler yapmaya başladı.

Tuba Büyüküstün sabahın köründe kalkıp ne yaptı? O sözleri herkese "Yok artık" dedirtti

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, 2016'da Kıvanç Tatlıtuğ'la başrol oynadığı "Cesur ve Güzel" dizisiyle hüsran yaşadı. O diziden beri de sadece "Rise of Empires: Ottoman" ve "Menajerimi Ara" gibi yapımlarda konuk oyuncu olarak yer aldı. Ekranlara dönüşü ise beklenmedik bir şekilde oldu. Başrol oyuncusu Neslihan Atagül'ü kaybeden "Sefirin Kızı" dizisi, yerine hemen Tuba Büyüküstün'le anlaştı. Böylece, dünya çapında bir star olan Tuba Büyüküstün sayesinde hiç değilse dizinin yurt dışı satışları patlama yapabilirdi.

Ancak işler rating cephesinde yolunda gitmedi. Dizinin giderek düşen ratinglerini Tuba Büyüküstün de toparlayamadı. "Sefirin Kızı" kısa süre önce bitse de, Tuba Büyüküstün büyük takdir topladı. Çünkü onun seviyesinde bir oyuncunun bu durumdaki bir diziye dahil olması görülmüş şey değildi. Diziyi en zor zamanında sırtlamayı kabul eden oyuncu, eski dostları Engin Akyürek ve Eylem Canpolat'a olan vefasını da gösterdi.

Netflix'le anlaştı

Tuba Büyüküstün

Ünlü oyuncunun yine setlerden elini eteğini çekmesi bekleniyordu. Ama tam tersi oldu. Tuba Büyüküstün, Netflix Türkiye'nin yeni dizilerinden birinde başrol oynayacak. Bir kadın hikayesini oynamak için anlaşan oyuncunun rol arkadaşları henüz belli değil. Başarılı kalem Nuran Evren Şit’in yazdığı dizinin yönetmeni ise bir diğer Netflix dizisi “Atiye”nin yönetmeni Burcu Alptekin.

Sabah rutinine devam

Tuba Büyüküstün 2

Yeni projesinin hazırlıkları için dizi biter bitmez İstanbul'a dönen Tuba Büyüküstün, biraz dinlenme fırsatı da buldu. Ama onun yerine sabah rutinine devam etmeyi tercih etti.

Tuba Büyüküstün story

Pandemi döneminde her sabah hayranları için Instagram paylaşımları yapan oyuncu, bugün de sabahın köründe kalkıp neler yaptığını anlattı. Anlaşılan, ünlü oyuncuya hiç tatil yok.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix Tuba Büyüküstün
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