Tuba Büyüküstün sabahın köründe kalkıp ne yaptı? O sözleri herkese "Yok artık" dedirtti

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, 2016'da Kıvanç Tatlıtuğ'la başrol oynadığı "Cesur ve Güzel" dizisiyle hüsran yaşadı. O diziden beri de sadece "Rise of Empires: Ottoman" ve "Menajerimi Ara" gibi yapımlarda konuk oyuncu olarak yer aldı. Ekranlara dönüşü ise beklenmedik bir şekilde oldu. Başrol oyuncusu Neslihan Atagül'ü kaybeden "Sefirin Kızı" dizisi, yerine hemen Tuba Büyüküstün'le anlaştı. Böylece, dünya çapında bir star olan Tuba Büyüküstün sayesinde hiç değilse dizinin yurt dışı satışları patlama yapabilirdi.

Ancak işler rating cephesinde yolunda gitmedi. Dizinin giderek düşen ratinglerini Tuba Büyüküstün de toparlayamadı. "Sefirin Kızı" kısa süre önce bitse de, Tuba Büyüküstün büyük takdir topladı. Çünkü onun seviyesinde bir oyuncunun bu durumdaki bir diziye dahil olması görülmüş şey değildi. Diziyi en zor zamanında sırtlamayı kabul eden oyuncu, eski dostları Engin Akyürek ve Eylem Canpolat'a olan vefasını da gösterdi.

Netflix'le anlaştı

Ünlü oyuncunun yine setlerden elini eteğini çekmesi bekleniyordu. Ama tam tersi oldu. Tuba Büyüküstün, Netflix Türkiye'nin yeni dizilerinden birinde başrol oynayacak. Bir kadın hikayesini oynamak için anlaşan oyuncunun rol arkadaşları henüz belli değil. Başarılı kalem Nuran Evren Şit’in yazdığı dizinin yönetmeni ise bir diğer Netflix dizisi “Atiye”nin yönetmeni Burcu Alptekin.