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  4. Tuba Ünsal iddialı elbisesiyle geceye damga vurdu! Görenler aynı şeyi söyledi! 'Hediye paketi gibi'

Tuba Ünsal iddialı elbisesiyle geceye damga vurdu! Görenler aynı şeyi söyledi! 'Hediye paketi gibi'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.11.2024 11:35
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Son dönemde özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Tuba Ünsal şimdi de özel bir davetteki iddialı tarzıyla gündem oldu. Geceye siyahlar içerisinde gelen Ünsal'ın elbisesindeki gold detaylar pek sevilmedi. Ünlü ismin tarzına 'Hediye paketi gibi' yorumları yapıldı.

Tuba Ünsal iddialı elbisesiyle geceye damga vurdu! Görenler aynı şeyi söyledi! 'Hediye paketi gibi'

Tövbeler Tövbesi, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Ruhumun Aynası, Gecenin Ucunda ve Mehmed: Fetihler Sultanı gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu ve eski manken Tuba Ünsal son günlerde hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla gündemde.

Ünlü oyuncu son olarak bir derginin özel davetinde boy gösterdi. Geceye siyah derin göğüs dekolteli ve gold detaylı elbisesiyle katıldı.

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SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Kombinini büyük ışıltılı gold küpeleri ile tamamlayan Tuba Ünsal bu haliyle sosyal medyayı ikiye böldü.

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Ünlü ismin iddialı tarzına kimileri 'çok güzel', 'yine harika görünüyor' gibi yorumlar yaparken kimileri de 'hediye paketi gibi', 'hiç olmamış' gibi yorumlar yaptılar.

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Tuba Unsal
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