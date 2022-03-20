Tuba Ünsal kimdir, aslen nereli? Namaz açıklamasıyla gündem oldu! Tuba Ünsal kaç yaşında, evli mi, eşi kimdir?

Ünlü oyuncu verdiği bir röportajda sorulan "Hayatta sizin için de her şey hep çok yolunda gitmemiştir herhalde, arada takıldığınız anlar da olmuştur öyle değil mi? Böyle anlarda nelerden güç aldınız?" sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu. Ünsal, sorulan soruyu "Sabah namazına da başladım. Secde etmenin kan akışıyla birlikte hipofiz bezi üzerinde müthiş olumlu bir etkisi var. Yogadaki balasana pozu ve secde etmek aynı etkiyi yaratıyor. İkisinin de kelime karşılığı "Boyun eğmek, teslim olmak." şeklinde yanıtladı. Peki Tuba Ünsal kimdir?

TUBA ÜNSAL KİMDİR?

Tuba Ünsal, 7 Aralık 1981 tarihinde Denizli'de dünyaya gelmiştir. Annesi el sanatları öğretmenidir ve babası askerdir. Malatya'da yaşayan Ebru adında evli bir ablası vardır. İlkokulu Vize, Kırklareli'de okumuş, ortaokulu Şanlıurfa'da okumuştur. Liseye ise İzmir'de başlayıp bitirmiştir.

Lisedeyken voleybol takımında ve tiyatro kulübünde olan isim üniversiteye Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Bölümü'nde başlamıştır. Birinci sınıfında okurken, öğrenimine ara vermiştir. Daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesinde eğitimini tamamlamıştır.

1998 senesinde Elite Model Look yarışmasına katılmıştır ve sonrasında profesyonel mankenlik yapmaya başlamıştır. Ardından Fransa'ya gitmiştir. Birkaç ay burada'Kartal Sanat Tiyatrosu'na girmiştir. Ve burada 'Rıfat Ilgaz Sahnesi'nde oyunculuk yapmıştır.

Los Angeles'ta bulunan Stella Eller akademide oyunculuk eğitimi almıştır. Çeşitli televizyon dizileri ve sinema filmlerinde rol alan isim, televizyon programları yapmıştır. 2003 yılında Yılmaz Erdoğan'ın çektiği "Vizontele Tuuba" filminde rol almıştır.

TUBA ÜNSAL EVLİ Mİ, EŞİ KİMDİR?

Ünsal ilk evliliğini 2004 yılında Cem Cantaş ile yapmıştır. Çift 2006 yılında boşandı.

İkinci evliliğini 2010 yılında Murat Pilevneli ile yapmış olan ünlü isim, 2012 yılında boşanmıştır. Bu evlilikten Sare Pilevneli adında 2010 doğumlu bir kızı vardır.

Üçüncü evliliğini ise 31 Mayıs 2013 tarihinde gazeteci Mirgün Cabas ile Almanya'nın Berlin şehrinde yapmıştır. Civan Mert Cabas adında Los Angelas'ta doğurduğu bir oğlu vardır.

TUBA ÜNSAL'IN ROL ALDIĞI FİLMLER

2013 - Bebek İşi

2013 - Öyle Bir Geçer Zaman ki

2012 - Beni Unutma

2011 - Tövbeler Tövbesi

2010 - Çakallarla Dans

2009 - Türkler Çıldırmış Olmalı

2009 - Bu Kalp Seni Unutur Mu?

2009 - Şaşırtmalı

2008 - Çocuk

2008 - Plajda

2007 - Küçük Hanım Kar Tanesi

2007 - Yemin

2007 - Çılgın Dersane

2006 - Küçük Hanımefendinin Şoförü

2006 - Küçük Hanımefendi

2005 - Yeniden Çalıkuşu

2005 - Seni Çok Özledim (dizi)

2004 - Hızlı Adımlar

2004 - Ruhun Duymaz

2003 - Vizontele Tuuba

2002 - Mumya Firarda

2002 - Kolay Para

2002 - Karaoğlan

2001 - Savunma

2000 - Kırık Kalpler

1999 - Kurt Kapanı

1999 - Kıvılcım

1998 - Ayşecik

1997 - Ruhsar

1996 - 2000 - Kara Melek

1996 - 2003 - Ayşecik

