Tuba Ünsal kimdir, aslen nereli? Namaz açıklamasıyla gündem oldu! Tuba Ünsal kaç yaşında, evli mi, eşi kimdir?

Ünlü oyuncu verdiği bir röportajda sorulan "Hayatta sizin için de her şey hep çok yolunda gitmemiştir herhalde, arada takıldığınız anlar da olmuştur öyle değil mi? Böyle anlarda nelerden güç aldınız?" sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu. Ünsal, sorulan soruyu "Sabah namazına da başladım. Secde etmenin kan akışıyla birlikte hipofiz bezi üzerinde müthiş olumlu bir etkisi var. Yogadaki balasana pozu ve secde etmek aynı etkiyi yaratıyor. İkisinin de kelime karşılığı "Boyun eğmek, teslim olmak." şeklinde yanıtladı. Peki Tuba Ünsal kimdir?
Tuba Ünsal, 7 Aralık 1981 tarihinde Denizli'de dünyaya gelmiştir. Annesi el sanatları öğretmenidir ve babası askerdir. Malatya'da yaşayan Ebru adında evli bir ablası vardır. İlkokulu Vize, Kırklareli'de okumuş, ortaokulu Şanlıurfa'da okumuştur. Liseye ise İzmir'de başlayıp bitirmiştir.
Lisedeyken voleybol takımında ve tiyatro kulübünde olan isim üniversiteye Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Bölümü'nde başlamıştır. Birinci sınıfında okurken, öğrenimine ara vermiştir. Daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesinde eğitimini tamamlamıştır.
1998 senesinde Elite Model Look yarışmasına katılmıştır ve sonrasında profesyonel mankenlik yapmaya başlamıştır. Ardından Fransa'ya gitmiştir. Birkaç ay burada'Kartal Sanat Tiyatrosu'na girmiştir. Ve burada 'Rıfat Ilgaz Sahnesi'nde oyunculuk yapmıştır.
Los Angeles'ta bulunan Stella Eller akademide oyunculuk eğitimi almıştır. Çeşitli televizyon dizileri ve sinema filmlerinde rol alan isim, televizyon programları yapmıştır. 2003 yılında Yılmaz Erdoğan'ın çektiği "Vizontele Tuuba" filminde rol almıştır.
Ünsal ilk evliliğini 2004 yılında Cem Cantaş ile yapmıştır. Çift 2006 yılında boşandı.
İkinci evliliğini 2010 yılında Murat Pilevneli ile yapmış olan ünlü isim, 2012 yılında boşanmıştır. Bu evlilikten Sare Pilevneli adında 2010 doğumlu bir kızı vardır.
Üçüncü evliliğini ise 31 Mayıs 2013 tarihinde gazeteci Mirgün Cabas ile Almanya'nın Berlin şehrinde yapmıştır. Civan Mert Cabas adında Los Angelas'ta doğurduğu bir oğlu vardır.
2013 - Bebek İşi
2013 - Öyle Bir Geçer Zaman ki
2012 - Beni Unutma
2011 - Tövbeler Tövbesi
2010 - Çakallarla Dans
2009 - Türkler Çıldırmış Olmalı
2009 - Bu Kalp Seni Unutur Mu?
2009 - Şaşırtmalı
2008 - Çocuk
2008 - Plajda
2007 - Küçük Hanım Kar Tanesi
2007 - Yemin
2007 - Çılgın Dersane
2006 - Küçük Hanımefendinin Şoförü
2006 - Küçük Hanımefendi
2005 - Yeniden Çalıkuşu
2005 - Seni Çok Özledim (dizi)
2004 - Hızlı Adımlar
2004 - Ruhun Duymaz
2003 - Vizontele Tuuba
2002 - Mumya Firarda
2002 - Kolay Para
2002 - Karaoğlan
2001 - Savunma
2000 - Kırık Kalpler
1999 - Kurt Kapanı
1999 - Kıvılcım
1998 - Ayşecik
1997 - Ruhsar
1996 - 2000 - Kara Melek
1996 - 2003 - Ayşecik
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