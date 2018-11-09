Tuba Ünsal: Veganlara çok saygı duyuyorum ama...

Tuba Ünsal'a, Prof. Dr. Canan Karatay’ın geçen günlerde veganlar için söylediği ‘Veganlar tahıl beyinlidir’ şeklindeki sözleri soruldu.

Tuba Ünsal, 'Veganlara çok saygı duyuyorum keşke onlar kadar bilinçli yemek tüketen insanlar olsak' dedi.

'VEGAN OLABİLİRİM'

Tuba Ünsal 'Müthiş disiplin ve bilgi gerektiriyor sadece tahıl yemekle olmuyor vegan olmak. Et yemenin de önemli olduğunu düşünüyorum ama benim veganlara sevgim sonsuz. Maalesef et yiyorum ama ilerleyen yıllarda bununla ilgili yeterli donanım olursa ben de vegan olabilirim' ifadelerini kullandı.





