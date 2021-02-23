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Tuchel'den Luis Suarez itirafı

23.02.2021 08:04 | Son Güncelleme:
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Tuchel'den Luis Suarez itirafı

Chelsea menajeri Thomas Tuchel, PSG'nin başında olduğu dönemde Luis Suarez'in transferi için yoğun çaba sarf ettiklerini ancak mutlu sona ulaşamadıklarını ilk kez açıkladı.

Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Atletico Madrid maçının basın toplantısında Luis Suarez itirafında bulundu.

Tuchel PSG'nin başındayken bu sezon başında Luis Suarez'i transfer etmek için yoğun çaba sarf ettiklerini ilk kez açıkladı. Alman teknik adam açıklamasında, "Luis Suarez'in Barcelona'dan ayrılma niyeti olduğunu duyunca onu PSG'ye almak istedik. Dünyanın en iyi forvetlerinden birini almayı çok denedik ama o İspanya'da kalıp Atletico'da oynamayı tercih etti" ifadelerini kullandı.

Thomas Tuchel PSG'deki 2 yıllık görevinden 29 Aralık tarihinde ayrılmış ve 26 Ocak'ta Chelsea'nin başına getirilmişti.

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