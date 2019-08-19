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Tuchel: Yerine oyuncu alınmadan Neymar gidemez

FRANSA HABERLERİ  | 19.08.2019 09:29 | Son Güncelleme

PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel, takımdan ayrılması gündemde olan Neymar için "Yerine oyuncu alınana kadar buradan ayrılmayacak. Bu çok net. Aksi bir durumun olması imkansız" dedi.

Tuchel: Yerine oyuncu alınmadan Neymar gidemez

Fransa Ligue 1'de Rennes'e 2-1 mağlup olan Paris Saint-Germain'de teknik direktör Thomas Tuchel, Neymar'ın transfer durumu hakkında konuştu.

Tuchel, Real Madrid ve Barcelona'nın kadrosuna katmak istediği Neymar'ın ayrılması için önce oyuncu transfer edilmesi gerektiğini söyledi.

"OYUNCU ALINANA KADAR BURADAN AYRILMAYACAK"
Maç sonu konu hakkında kısa bir açıklama yapan Tuchel, "Neymar, yerine oyuncu alınana kadar buradan ayrılmayacak. Bu çok net. Aksi bir durumun olması imkansız" ifadelerini kullandı.

Tuchel, ayağındaki sakatlığının geçmesinin ardından antrenmanlara başlayan Neymar'ı Rennes maçının kadrosuna dahil etmemişti.

SILVA: UMARIM BİZİMLE KALIR
Paris Saint-Germain'in tecrübeli stoper Thiago Silva ise "Neymar yeri doldurulmayacak bir oyuncu. Umarım bizimle kalır. Transfer döneminin sonuna kadar ne olacağını görmek için bekleyeceğiz" dedi.

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