Tuğba Ekinci Ahmet Kural'a destek verdi, Sıla'yı eleştirdi

Şarkıcı Tuğba Ekinci, Sıla'nın Ahmet Kural tarafından darp edilmesi iddialarının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Ahmet Kural'a destek verdi. Ekinci, Ahmet Kural'ı savunarak, "Küçük çocuk gibi sizin kadar güçlü bir bayana ses sanatçısına bu şikayeti yakıştıramadım." dedi.

Tuğba Ekinci Instagram hesabından Sıla'nın fotoğrafını paylaşarak, 'Küçük çocuk gibi sizin kadar güçlü bir bayana ses sanatçısına bu şikayeti yakıştıramadım. Her ilişkide oluyor itip kakışmalar ahmet ailesine çok hayırlı evlat oldu . Meslegini tehlikeye atmanın alemi Yok Gerekdiginde erkek gibisiniz ahmet benim eski dostum asla büyük hatalar yapıcak biri degil ayrıca şiddet görmek istemeyen bayanlar şiddet görmez.Saygılar &Sevgiler' notunu yazdı. Ekinci paylaşımını yorumlara kapattı.





