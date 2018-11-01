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Tuğba Ekinci Ahmet Kural'a destek verdi, Sıla'yı eleştirdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.11.2018 21:20 | Son Güncelleme

Şarkıcı Tuğba Ekinci, Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarına farklı bir yorum yaptı. Ünlü isimler sosyal medyada Sıla'ya destek yağdırırken, Tuğba Ekinci ise Ahmet Kural'ı savundu.

Tuğba Ekinci Ahmet Kural'a destek verdi, Sıla'yı eleştirdi

Şarkıcı Tuğba Ekinci, Sıla'nın Ahmet Kural tarafından darp edilmesi iddialarının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Ahmet Kural'a destek verdi. Ekinci, Ahmet Kural'ı savunarak, "Küçük çocuk gibi sizin kadar güçlü bir bayana ses sanatçısına bu şikayeti yakıştıramadım." dedi.

Tuğba Ekinci Instagram hesabından Sıla'nın fotoğrafını paylaşarak, 'Küçük çocuk gibi sizin kadar güçlü bir bayana ses sanatçısına bu şikayeti yakıştıramadım. Her ilişkide oluyor itip kakışmalar ahmet ailesine çok hayırlı evlat oldu . Meslegini tehlikeye atmanın alemi Yok Gerekdiginde erkek gibisiniz ahmet benim eski dostum asla büyük hatalar yapıcak biri degil ayrıca şiddet görmek istemeyen bayanlar şiddet görmez.Saygılar &Sevgiler' notunu yazdı. Ekinci paylaşımını yorumlara kapattı.

tugba

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Anahtar Kelimeler:
ahmet kural sıla Tuğba Ekinci

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Bir empati yapsan diyorum Tuba Ekinci. Sana yapılsa o hareket,telkin ne olurdu Allah bilir!..
Kadının kadına şiddetidir
REZİLL!
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