Tuğba Ekinci, Bergen'in şarkısını okuyan Gülşen ile dalga geçti! Popstar Mehtap'ı etiketledi

Bergen için hazırlanan Saygı albümünde 'Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısını okuyan Gülşen'i sert bir dille eleştirerek beğenmediğini dile getiren Popstar Mehtap Yılmaz son günlerde gündemde. Bergen filminin vizyona gireceği 4 Mart Cuma günü klibini yayınlayacak olan Yılmaz'ın filmle aynı gün klip yayınlayacak olması sorun oldu. Popstar Mehtap'ın klibi engellendi.

Canlı yayında ağlayan ünlü isim sosyal medyada destek mesajları aldı. Gülşen'in şarkıyı iyi okuyamadığına dair açıklaması da destek gören Mehtap'a bir destek de Tuğba Ekinci'den geldi.

Sahnede 'Sen Affetsen Ben Affetmem' okuyan Gülşen'in yorumunu Ekinci beğenmedi. Tuğba Ekinci bu videoyu paylaşarak "Bu ne len! Kedi gibi ses geliyor miyav diye" yorumunda bulundu.

Yoruma Mehtap'ı ekleyerek onun tarafını seçtiğini de gösterdi.

