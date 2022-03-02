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Mehtap Yılmaz'ın Bergen'in şarkısını okumasını yasakladı! Canlı yayında ağlayıp isyan etti

02.03.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bergen'in Sen Affetsen Ben Affetmem şarkıcını okuyan ve cuma günü klibini yayınlayacak olan Mehtap Yılmaz'a 2 ay şarkıyı okuyamama cezası geldi. 2. Sayfa programında verilen yasağa gözyaşları içinde isyan eden Yılmaz, "Kimsenin hakkı kimsede kalmaz" dedi.

Katıldığı yarışma ile ünlenen ve güçlü sesiyle tanınan Mehtap Yılmaz, Bergen'in Sen Affetsen Ben Affetmem şarkısını okudu. Cuma günü klibini çıkarmaya hazırlanan Yılmaz'a yayın yasağı geldi.

KLİBİ ÇIKARMASI YASAKLANDI

Bergen için hazırlanan Saygı albümünde Sen Affetsen Ben Affetmem şarkısını okuyan Gülşen'i sert bir dille eleştirerek beğenmediğini söyleyen Mehtap Yılmaz, Bergen filminin vizyona gireceği 4 Mart Cuma günü klibini yayınlayacaktı. Ancak Mehtap Yılmaz'ın klibini çıkarması engellendi.

CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Konuk olduğu 2. Sayfa programında verilen yayın yasağına isyan eden ve gözyaşlarına hakim olamayan Mehtap Yılmaz, "Müzik kariyerimle ilgili planlarım vardı. Düetlerim de var. Bunların hepsini allak bullak ettiler. Demek ki çok korkmuşlar. Ben yalnız değilim, arkamda sevenlerim var. Allah her şeyi görüyor. Kimsenin hakkı kimsede kalmaz. Canlı sahnemde söyleyebilirim ama klibi çıkartamam. İnsanlar ego ve korkular var. Sevenlerim rahat olsun. Yarışmadan beri hayat mücadelesi içindeyim. Gözümden akan her damla yaşı Allah sorsun. Bu sektöre girdiğimden beri bana her zaman bir engel geliyor. Bu kadar korkmayın. Sizin filminden sonra ben çıkartacağım. Yasağı kimin koyduğunu bilmiyorum ama tahmin edebiliyorum" dedi.

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Mehtap Yılmaz
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