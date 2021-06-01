Tuğba Ekinci Cumhurbaşkanı'nı paylaştı! "Meslektaşlarımın hitap şekilleri için ben özür dilerim"

Şarkıcı Tuğba Ekinci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir fotoğrafını paylaştı ve gündeme dair yorumuyla dikkat çekti.

Zaman zaman yaptığı yorumlarla gündeme gelen Ekinci müzisyenlerin normalleşme takviminde yer almamasına dair yapılan yorumlara kızdı.

Ünlü isim paylaşımında "Dünyanın en zeki, en karizmatik Cumhurbaşkanı sizden müzisyenlere göre bir düzenleme bekliyorum, rica ediyorum. Meslektaşlarımın hitap şekilleri için ben özür dilerim. Adam gibi istemeye telaffuzu öğrenemediler ne yazık ki!” dedi.



