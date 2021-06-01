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Tuğba Ekinci Cumhurbaşkanı'nı paylaştı! "Meslektaşlarımın hitap şekilleri için ben özür dilerim"

01.06.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Tuğba Ekinci Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı paylaşarak bomba bir yorumda bulundu. Ekinci'nin bu paylaşımı ünlü isimleri kızdıracak.

Tuğba Ekinci Cumhurbaşkanı'nı paylaştı! "Meslektaşlarımın hitap şekilleri için ben özür dilerim"

Şarkıcı Tuğba Ekinci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir fotoğrafını paylaştı ve gündeme dair yorumuyla dikkat çekti.

Zaman zaman yaptığı yorumlarla gündeme gelen Ekinci müzisyenlerin normalleşme takviminde yer almamasına dair yapılan yorumlara kızdı.

Ekran Alıntısı

Ünlü isim paylaşımında "Dünyanın en zeki, en karizmatik Cumhurbaşkanı sizden müzisyenlere göre bir düzenleme bekliyorum, rica ediyorum. Meslektaşlarımın hitap şekilleri için ben özür dilerim. Adam gibi istemeye telaffuzu öğrenemediler ne yazık ki!” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Tuğba Ekinci normalleşme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
doğru söylemiş
Tuğba ekinci nin tuzu kuru.SAHNE SANATLARINDA YER ALAN FİGÜRANLAR , VOKALİSTLER ALT ÇALANLAR I BİR GÖRÜN.BİR KURU EKMEĞE MUHTAÇ KALMIŞLAR.TUĞBA HER YIL BİR ZENGİNLE , O NE BİLİR YOKLUĞU AÇLIĞI
Ülkesini seven sanatçı neden çok az

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