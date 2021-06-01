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Normalleşme kararları Gülben Ergen'i memnun etmedi! "Yaşarken ölen bir sektör olduk"

01.06.2021 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabı açıklandı. Alınan kararlar Gülben Ergen'i tatmin etmedi. Ergen bir paylaşımla isyan etti. Ergen'in sözleri sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Normalleşme kararları Gülben Ergen'i memnun etmedi! "Yaşarken ölen bir sektör olduk"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından 1 Haziran'dan itibaren uygulanacak normalleşme adımları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Normalleşme açıklamaları arasında konser ve müzik etkinliklerine yönelik herhangi bir detaya yer verilmemesi, ünlü şarkıcı Gülben Ergen'i üzdü.

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Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Restoran kafeterya sabah 7 akşam 21.00 demek konser yok, müzik yok, sanata sanatçıya, müzisyene yaşamak yok demek mi?" ifadelerine yer verdi.

Gülben Ergen daha sonraki açıklamasında ise "Müzik, eğlence, sahne, tiyatro, sanat, sanatçı herkes yanıyor, yaşarken ölen bir sektör olduk. Bize neşe veririz! Biz güldürürüz, eğlendiririz! Biz iyi geliriz! Müzik iyileştirir yapmayın 16 ay oldu perişan sektörümüzün tüm emekçileri yapmayın" diyerek isyan etti.

Demet Akalın da bir paylaşım yaparak "İntihar haberi almayız umarım..." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Gülben Ergen normalleşme
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