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Tuğba Ekinci'den Ece Erken'e şoke eden destek!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2020 09:13 | Son Güncelleme

Şarkıcı Tuğba Ekinci, Ece Erken'e destek verdi. Erken avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşinin evinin önüne giderek arabalarına zarar vermesinin ardından istifa etmişti.

Tuğba Ekinci'den Ece Erken'e şoke eden destek!

Tuğba Ekinci, sunucu Defne Samyeli'den ayrıldıktan sonra oyuncu Serenay Sarıkaya'yla aşk yaşayan komedyen Cem Yılmaz'ı "Güzelim kadınlar bunun neyine giderler? Yüzü alkolden kırmızı turşu olmuş" diyerek eleştirmişti.

Ekinci gündemden geri kalmadı ve bu sefer de evli avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığını açıklayan sunucu Ece Erken'e destek verdi. Erken geçtiğimiz günlerde aldatılan eş Benan Mahmutyazıcıoğlu’nun evinin önüne gelerek arabasına zarar vermiş ve ardından da Beyaz TV'deki programdan istifa etmişti.

Ece Erken'e eleştiriler yağarken Tuğba Ekinci ünlü isme şu sözlerle destek çıktı:

"Ece Erken dünya tatlısı insandır arada olur öyle aşk hikayeleri bence karşı taraf daha tehlikeli ikisi de gururlu olduklarına eminler mi benim arkadaşım delikanlı gibi kırıp dökmüş ne var yani..."

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Tuğba Ekinci, ece erken, Ece Erken Söylemezsem Olmaz, Ece Erken sevgilisi,

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