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Tuğba Ekinci'nin İstanbul depremi yorumu alay konusu oldu! 'İşte aradığım deprem profesörü'

27.02.2023 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile çok konuşulan Tuğba Ekinci şimdi de olası İstanbul depremi yorumuyla gündeme geldi. Uzmanların olası İstanbul depremine karşı uyarılarda bulunmasının aksine Tuğba Ekinci'nin "İstanbul'da hiçbir zaman deprem olmayacak" sözleri alay konusu oldu.

Tuğba Ekinci'nin İstanbul depremi yorumu alay konusu oldu! 'İşte aradığım deprem profesörü'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 11 ilde büyük yıkımlara ve can kayıplarına yol açan depremlerin ardından uzmanlar olası İstanbul depremi için uyarılara başladılar. Uzman isimlerin aksine Tuğba Ekinci 'Bilimsel değil, 6'nci hissim' diyerek sosyal medya hesabından yaptığı İstanbul depremi açıklamasıyla gündem oldu.

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O Şimdi Asker şarkısıyla hafızalara kazınan Tuğba Ekinci, şimdi de İstanbul depremi yorumuyla çok konuşuluyor. Ekinci'nin 'İstanbul'da hiçbir zaman deprem olmayacak. Bu da benim görüşüm' sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

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TEPKİ ÇEKTİ

Kendi fotoğrafını paylaşıp; 'İstanbul'da hiçbir zaman deprem olmayacak. Bilimsel değil. 6. his. Önceki ve son depremde hayatını kaybedenlere baş sağlığı dilerim. Yakınlarına sevdiklerine sabır diliyorum. notunu yazan Tuğba Ekinci'ye hem tepki yağdı hem de 'İşte aradığım deprem profesörü', 'Bilime meydan okuyor', 'Cehaletin dibine gel' gibi yorumlar yapıldı.

Tepkiler sonrası paylaştı! "Sorumlulardan..." Tepkiler sonrası paylaştı! "Sorumlulardan..."

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