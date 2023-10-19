MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tuğba Ekinci paylaşımıyla gündemde! "Neden savaşmıyoruz?"

Tuğba Ekinci paylaşımıyla gündemde! "Neden savaşmıyoruz?"

19.10.2023 13:35 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 2 haftadır devam eden İsrail-Hamas arasında süren çatışmalarda İsrail saldırılarında çok sayıda Filistinli sivil öldü. Hastaneye yapılan saldırı sonrasında kan donduran görüntüler gündemdeyken Tuğba Ekinci ilginç bir paylaşım yaparak gündem oldu.

İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar şiddetini artırarak devam ederken 17 Ekim Salı akşamı Gazze Şeridi'ndeki El Ehli hastanesini vuran füze sivil halkın ölümüne sebep oldu.

Filistinli yetkilileri İsrail füzesinin binlerce insanın sığındığı hastanede büyük can kaybına yol açtığını duyururken ülkemizde de 3 günlük yas ilan edildi.

yute

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve girdiği polemiklerle gündemden düşmeyen Tuğba Ekinci de süren savaşa dair yorumda bulundu. Ekinci ülkemizin de savaşa girmesi gerektiğini söyleyerek gündem oldu.

Sözleri gündemde! "İkiz kuleler saldırısında..." Sözleri gündemde! "İkiz kuleler saldırısında..."

Tuğba Ekinci paylaşımında "Neden savaşmıyoruz? Kimden korkuyoruz? Biz Türküz, müslümanız, garibanın yanındayız ezdirmeyiz" dedi.


Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şeffaf iç çamaşırlarıyla sere serpe poz verdiŞeffaf iç çamaşırlarıyla sere serpe poz verdi
Böyle davetiye görülmedi...Düğün davetiyesini görenler şoke oldu Böyle davetiye görülmedi...Düğün davetiyesini görenler şoke oldu
Hakan Ural "Akılalmaz bir rakam" demişti... Metin Akpınar kızlarına aylık bakın ne kadar ödüyormuşHakan Ural "Akılalmaz bir rakam" demişti... Metin Akpınar kızlarına aylık bakın ne kadar ödüyormuş
Anahtar Kelimeler:
Tuğba Ekinci sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Simpsons bildi mi? 10 yıl önceki detay...

Simpsons bildi mi? 10 yıl önceki detay...

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Yasak aşkı karısına söylemekle tehdit edip şantaj yaptı

Yasak aşkı karısına söylemekle tehdit edip şantaj yaptı

Aşırı doz viagradan hastanelik oldu! 3 gün boyunca ereksiyon..

Aşırı doz viagradan hastanelik oldu! 3 gün boyunca ereksiyon..

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.