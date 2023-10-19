Berna Laçin paylaşımıyla gündemde! "İkiz kuleler saldırısında..."

Sosyal medyayı aktif kullanan Berna Laçin son paylaşımıyla da adından söz ettirdi.

İsrail'in Gazze'de bulunan El Ehli Arab Hastanesi'ne yönelik bombalı saldırısı kan dondurdu. Gündemi yakından takip eden Berna Laçin bu olaydan sonra bir paylaşımda bulundu.

Oyuncu Berna Laçin bu saldırılar sonrasında dünyanın farklı yerlerinde bulunan Yahudileri de anımsatarak şu ifadeleri kullandı:

"İkiz kuleler saldırısında Müslümanız diye hepimize terörist gözü ile bakan zihniyet ile bugün tüm Yahudileri suçlu gören zihniyet aynı!"

Berna Laçin'in sözleri sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi takipçiler Laçin'i eleştirirken kimileri ise oyuncuya hak verdi.





