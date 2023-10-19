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Berna Laçin paylaşımıyla gündemde! "İkiz kuleler saldırısında..."

19.10.2023 07:42 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Berna Laçin İsrail'in onlarca sivilin yer aldığı hastaneyi bombalaması ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Laçin'in sözleri sosyal medyayı ikiye böldü.

Sosyal medyayı aktif kullanan Berna Laçin son paylaşımıyla da adından söz ettirdi.
İsrail'in Gazze'de bulunan El Ehli Arab Hastanesi'ne yönelik bombalı saldırısı kan dondurdu. Gündemi yakından takip eden Berna Laçin bu olaydan sonra bir paylaşımda bulundu.

Oyuncu Berna Laçin bu saldırılar sonrasında dünyanın farklı yerlerinde bulunan Yahudileri de anımsatarak şu ifadeleri kullandı:

Oyunculuğu beğenilmiyordu! Verdiği yanıt sosyal medyayı salladı Oyunculuğu beğenilmiyordu! Verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

"İkiz kuleler saldırısında Müslümanız diye hepimize terörist gözü ile bakan zihniyet ile bugün tüm Yahudileri suçlu gören zihniyet aynı!"

Ekran Alıntısı

Berna Laçin'in sözleri sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi takipçiler Laçin'i eleştirirken kimileri ise oyuncuya hak verdi.

Günün Magazin olayları


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Berna Laçin sosyal medya

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