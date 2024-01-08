Olaylı gece! Nejat İşler İnanç Konukçu'ya yumruk attı, Birce Akalay başını duvara vurdu...

Aile dizisindeki Cihan karakteriyle izleyicileri büyük beğenisini toplayan Nejat İşleri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor.

İddiaya göre, Nejat İşler, Asmalımescit’te bir gece kulübünde Birce Akalay ile eğlendiği sırada yanlarına gelen Behzat Ç. dizisinden rol arkadaşı İnanç Konukçu geldi.

ALKOLÜN ETKİSİYLE ESKİ ROL ARKADAŞINA YUMRUK ATTI

TV100'ün haberine göre, alkolün etkisiyle Konukçu’yu tanıyamayan Nejat İşler, eski rol arkadaşına yumruk attı. Olay sadece bununla da bitmiyor. İddiaya göre çıkan arbedede Birce Akalay da başını sert şekilde duvara çarptı.

"ABİM BANA KIZAR AMA..."

Yaşanan olayla ilgili konuşan İnanç Konukçu, “Bizim aramızda tatsız bir olay olmaz. Abim bana kızar. Ben abime sinirlenirim sadece. Ben içime atarım. Abim bana kızar ama…” dedi.





