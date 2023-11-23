Sezon trendlerini yakalayın! İşte çizgili modasının en havalı parçaları

Çizgili giyim ürünleri sezonun yükselen trendleri arasında yer alıyor. Ünlülerden influencerlara her yerde çizgili parçaların hakim olduğu kombinler görmek mümkün. Sizin için ünlü markaların çizgili modasını takip ederek hazırladığı birbirinden eşsiz parçaları bir araya getirdik. Gelin birlikte keşfedelim.

1. Kombinlerinizin yıldız parçası olacak!

Tasarımı ile kendisine hayran bırakacak bir model arıyorsanız İpekyol'un çizgili blazer ceketi tam size göre! Kombinlerinizin yıldız parçası olacak bu ceketi kaçırmayın deriz.

2. Fermuar detayına bayıldık!

Yine aşırı cool bir model var sırada. Jeanler ile çok trend görünmenizi sağlayacak bu ürün bir şansı hak ediyor!

3. Gardıropların zamansız parçası!

Soft renk tonları ile içimizi ısıtan bu kazak modelini jean etek ve pantolonlar ile kombinleyerek tüm gözleri üzerinize çekebilirsiniz.

4. Günlük kombinlerin kurtarıcısı!

Herkesin gardırobunda olması gereken o model ile karşınızdayız! Tam bir kurtarıcı parça. Neyle giyerseniz giyin her zamn şık görünmenizi sağlayacak.

5. Yılın en trend çizgili modeli burada!

Bu modelin tarzına bayıldık. Çok spor bir model fakat bir o kadar da cool! E daha ne olsun, değil mi?

6. Yaka ve kol detaylarıyla öne çıkan eşsiz bir model!

Çok trend bir model olduğunu kabul edelim. Beyaz pantolon ve jean seçimleriniz ile kombinleyebileceğiniz bu parça sizi çok havalı gösterecek!

7. Cropsuz asla!

Son yılların en trend parçası olan crop modeller. Çizgili ve crop modasını bir araya getiren bu modeli yüksek bel pantolonlarla kombinleyebilirsiniz.

8. Kalın çizgili kazaklar da çok seviliyor

Hem sıcak tutacak hem de çok trend görüneceksiniz. Deri pantolonlar ile çok cool kombinler yaratabilirsiniz.

9. Her zaman havalı görünmek isteyenler için!

Sırada çok cool bir model var. Jean ve pantolonlar ile çok stil bir kombin oluşturmanıza yardımcı olacak bu parça sizi her zaman olduğunuzdan çok daha havalı gösterecek, bizden söylemesi!

10. Beyaz çizgili triko şıklığı diye bir şey var!

Salaş ve cool bir model arıyorsanız doğru yerdesiniz. Özellikle tayt kombinleriniz ile harika bir uyum oluşturacak bu parça, her gardıropta olmalı kesinlikle!

Kaynak: Onedio

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