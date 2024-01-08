Fiyatı 2 bin 789 TL'ye düştü! Isı yalıtımlı Adidas mont indirime girdi

Kış aylarının olmazsa olmazı montlar, sizi hem soğuktan koruyan hem de tarzınızı yansıtmanızı sağlayan en önemli dış giyim ürünleri arasında yer alıyor. Eğer siz de sportif tarzınızı yükseltecek kaliteli bir mont arayışındaysanız doğru yerdesiniz. Dayanıklı ve teknolojik spor giyim ürünleriyle kullanıcılarının gönlünde taht kuran Adidas'ın sevilen mont modellerindenBSC 3S PUFFY HJ indirime girdi; hem de tam 910 TL! Bu fırsatı kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

Isı yalıtımıyla gün boyu sıcacık kalmanızı sağlayacak: Adidas BSC 3S PUFFY HJ Mont

Adidas BSC 3S PUFFY HJ Mont, yalnızca hafif olmasıyla değil, aynı zamanda rahat bir kullanım deneyimi sunmasıyla da öne çıkar. Hareketlerinizi kısıtlamaz ve gün boyu konforlu bir şekilde giyilebilir. Ürün, soğuk hava koşullarında vücut sıcaklığını korumak için yalıtımlı bir kaplamaya sahiptir. Bu sayede, siz sıcak kalırken soğuk havanın etkilerinden etkilenmezsiniz. Ürünün ön tarafında fermuarlı bir cep bulunur. Bu cep, küçük eşyalarınızı saklamak için ideal bir alan sağlar ve pratik bir şekilde erişim imkanı sunar. Adidas BSC 3S PUFFY HJ Mont, modern ve şık bir görünüme sahiptir. Sadelik ve şıklık arasında hoş bir denge sağlar ve farklı stil ve kombinlerle kolayca uyum sağlayabilir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Güzel. Adidas kalitesi."

"Hava çok soğuk olmadığında giyiyorum. Harika. Tam beden."

Bu içerik 8 Ocak 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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