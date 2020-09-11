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Tuğba Ekinci yeni aşkını sosyal medyadan itiraf etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 16:35 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci yıllardır süren yalnızlığını bozduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müjdeledi. Berk Fenercioğlu ile yeni bir aşka yelken açan ünlü sanatçıdan romantik paylaşımlar ardı ardına geldi.

Tuğba Ekinci yeni aşkını sosyal medyadan itiraf etti!

Son günlerde sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı Tuğba Ekinci bu sefer de yeni aşkıyla gündeme gelmeyi başardı. Son Dakika isimli yeni şarkısı ve klip çalışmasıyla müzik piyasasına hızlı bir giriş yapan Ekinci, parçasının tanıtımı için siyah bikini altıyla çekilen kalça pozunu yayınlamayı seçmişti. Sosyal medyadan gelen tepkilerin ardından size Ekinci bu pozu yeğeninin viral olmak için paylaştığını söylemişti. Yayınladığı kalça fotoğrafıyla sansasyon yaratmayı başaran şarkıcı ardından bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

tuğba ekinci4

TUĞBA EKİNCİ’DEN AŞK İTİRAFI

tuğba ekinci aşk itirafı

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlü isim yeni aşkını da Instagramdan yaptığı paylaşımla duyurdu. Berk Fenercioğlu’yal yeni bir ilişkiye başlayan Ekinci, “Aşkla beraber aşk pozu” notunu düştü. Beraber yemek yerken çekildikleri bir fotoğrafı yayınlayan Ekinci’nin ağzındaki kürdan takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

tuğba ekinci

Yeni sevgilisiyle aşk dolu karelere imza atan Ekinci, romantik fotoğrafına ise füze emojisi koymayı seçti. Ekinci’nin gizemli aşkı Berk Fenrcioğlu ise merak konusu oldu.

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ORDA ASK YOK ADAMIN GÖZLER YUKARI BAKIYO GÜN GEÇİRME VAR YAKINDA AYRILIRLAR
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