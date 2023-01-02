Tuğba Özay, bütün gece babasının mezarının başında bekledi: Hep senin başının ucunda olacağım

Tuğba Özay baba acısıyla yıkıldı. Trabzonlu şair ve ödüllü ders kitabı yazarı, 68 yaşındaki İlhan Özay yaşamını yitirdi. Dün Şakirin Camisi’nde son yolculuğuna uğurlanan İlhan Özay'ı cenazesi Karacaahmet’te toprağa verildi.

Acı haberi Marmaris’te verdiği konser sonrası öğrenen Tuğba Özay ise "Çok erken gitti. Yeni yıl hediyesi bu olmamalıydı. Konser sonrası Ankara’ya gidecektim, beni İstanbul uçağına bindirdiler. Meğer haberleri varmış, benden saklamışlar” dedi.

SABAHA KADAR MEZAR BAŞINDA BEKLEDİ

Babasının vefatıyla yıkılan Özay, cenazenin ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Bütün gece babasının mezarı başında bekleyen Özay duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Hep yanında olacağım canım babacığım… İlk gecende seni yalnız bırakabilir miydim? Ne ilk gece, ne bugün, ne yarın... Ben hep senin başının ucunda olacağım. Ta ki yanına gelene dek! Geleceğim babacığım, yanına da geleceğim… 'Alev alev üşümek nedir' bana bunu öğrettin ya babacığım. Hayatta her şeyi sen öğrettin bana ama keşke bunu öğretmeseydin! Kızın Guguk..."



