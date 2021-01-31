Tuğba Özay, 'Fuhuşa sürükleniyorlar' notuyla paylaşınca o isim isyan etti

Tuğba Özay, sosyal medya hesabından paylaştığı dekolteli fotoğrafına, “Kadın kadın gibi, adam adam gibi olsun! Dekolte, makyaj gibi şeyler kadına yakışıyor! Erkekleri makyaj yapıp, kırıtık hallerde görmek istemiyoruz. Fabrika ayarlarına geri dön sevgili ülkem, gittikçe yozlaşıyorsun” dedi.

Bu sözlerden sonra büyük tepki alan Özay yeni bir paylaşım yaptı. Gelen mesajlardan paylaşımlar yapan Tuğba Özay, bir gencin yıllar önce çektiği eğlence içerikli videoyu paylaştı.

O paylaşıma ise, 'Türkiye bu görüntüleri savunuyor olamaz!!! Yüzlerce mesaj yağıyor sizlerden... Hepinize binlerce teşekkür ederim. Anlayan anladı sözlerimi! Bu çocukların geleceğini elbirliğiyle karartıyorsunuz! Bu çocuklar fuhuşa, maddeye, intihara sürükleniyor ve kendini bilmezler beni linç ediyor! Eee ayaklar baş başlar ayak olursa normaldir linç edilmem!' dedi.

O paylaşımdan sonra görüntülerin eğlence amacıyla çekildiğini söyleyen Tuncay Demir isimli YouTuber, "Başıma bir şey gelirse sorumlusu Tuğba Özay'dır" dedi.