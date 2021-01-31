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Tuğba Özay, 'Fuhuşa sürükleniyorlar' notuyla paylaşınca o isim isyan etti

31.01.2021 10:11 | Son Güncelleme:
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Tuğba Özay, 'Fuhuşa sürükleniyorlar' notuyla paylaşınca o isim isyan etti

Instagram paylaşımı yaparak homofobik ifadeler kullanan Tuğba Özay, o olaydan sonra da bir gencin videosunu paylaştı ve 'Fuhuşa sürükleniyorlar' dedi.

Tuğba Özay, sosyal medya hesabından paylaştığı dekolteli fotoğrafına, “Kadın kadın gibi, adam adam gibi olsun! Dekolte, makyaj gibi şeyler kadına yakışıyor! Erkekleri makyaj yapıp, kırıtık hallerde görmek istemiyoruz. Fabrika ayarlarına geri dön sevgili ülkem, gittikçe yozlaşıyorsun” dedi.

Bu sözlerden sonra büyük tepki alan Özay yeni bir paylaşım yaptı. Gelen mesajlardan paylaşımlar yapan Tuğba Özay, bir gencin yıllar önce çektiği eğlence içerikli videoyu paylaştı.

Tuğba Özay dekolteli pozunu paylaştı! 'Erkekleri kırıtık hallerde...'Tuğba Özay dekolteli pozunu paylaştı! 'Erkekleri kırıtık hallerde...'

O paylaşıma ise, 'Türkiye bu görüntüleri savunuyor olamaz!!! Yüzlerce mesaj yağıyor sizlerden... Hepinize binlerce teşekkür ederim. Anlayan anladı sözlerimi! Bu çocukların geleceğini elbirliğiyle karartıyorsunuz! Bu çocuklar fuhuşa, maddeye, intihara sürükleniyor ve kendini bilmezler beni linç ediyor! Eee ayaklar baş başlar ayak olursa normaldir linç edilmem!' dedi.

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O paylaşımdan sonra görüntülerin eğlence amacıyla çekildiğini söyleyen Tuncay Demir isimli YouTuber, "Başıma bir şey gelirse sorumlusu Tuğba Özay'dır" dedi.

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Tuğba Özay'ın hedef gösterdiği Tuncay Demir, 'Bu Instagram storylerini akrabalarım ve tüm çevrem gördü. Bir kaç ay öncesinde ise beğenip takip ediyordu beni. Şimdi ise akrabalarımdan ve birçok insandan tehdit mesajları alıyorum! Bana bir şey olursa sorumlusu TUĞBA ÖZAY’dır!' dedi.

Tuğba Özay, Tuncay Demir'i daha öncesinde takip ediyor, paylaşımlarını da beğeniyormuş.


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