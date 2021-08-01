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  4. Tuğba Özay, Işın Karaca'ya çok kızdı! "Yazıklar olsun sana"

Tuğba Özay, Işın Karaca'ya çok kızdı! "Yazıklar olsun sana"

01.08.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manavgat'ta çiftliği olan ve yangın sonrası sinir krizi geçiren Tuğba Özay İstanbul'da bir kuyumcu açılışına katılması nedeniyle eleştirildi. Özay kendisine olumsuz yorum yapan Işın Karaca’ya ise ateş püskürdü.

Tuğba Özay, Işın Karaca'ya çok kızdı! "Yazıklar olsun sana"

Manavgat'taki yangında çiftliği son anda yanmaktan kurtulan ve yangının ardından felç geçirdiğini belirten manken Tuğba Özay, dün İstanbul'da bir açılışta görüntülenmesi nedeniyle sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Özya, UçanKuş TV'de bir programına konuk oldu. Özay, kendisi hakkında sosyal medyada "Ben şok ben manşet" yorumunu yapan şarkıcı Işın Karaca ateş püskürdü.

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Işın Karaca’nın kendisine yaptığı yoruma çok sinirlenen Özay, "Işın Karaca yazıklar olsun sana yaptığın o yoruma. Utanmadın di mi? Seni işten kovdukları zaman kim vardı yanında. Ben vardım yanında. Anımsa bakayım 1995 yılını anımsa bakalım. Seni işten kovduklarında kim vardı yanında. O taşın üstünde göz yaşlarını silen bir ben vardım Işın. O yorumları magazin sayfalarına o çirkin yorumları yapmak zorunda mıydın. Kankaların yangın döneminde konserlere giderken onlara ses çıkarmadın. Yazıklar olsun sana" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Işın Karaca Tuğba Özay
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