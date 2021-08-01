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Manavgat yangını sonrası sinir krizi geçiren Tuğba Özay, kuyumcu açılışına katıldı! Tepkilere isyan etti

01.08.2021 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manavgat'taki yangında çiftliğini kaybetme tehlikesi yaşayan Tuğba Özay, gözyaşları içinde yardım istemişti. "Felç geçirdim' diyen eski mankenin, Şirinevler'de bulunan bir kuyumcunun açılışına katılması tepki çekti. Açılışa katılınca eleştiri yağmuruna tutulan Tuğba Özay, elleri titreyerek ateş püskürdü.

Manavgat yangını sonrası sinir krizi geçiren Tuğba Özay, kuyumcu açılışına katıldı! Tepkilere isyan etti

Antalya Manavgat'ta çıkan yangının çiftliğinin bulunduğu bölgeye sıçraması üzerine Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda yardım isteyen Tuğba Özay, gündem olmuştu.

Gözyaşlarına hakim olamayan eski manken, "Yanıyoruz! Çiftliğimiz yanıyor. Ne olur sesimizi duyurun. Şu an Manavgat'a yetişmeye çalışıyorum. Her yer, her şey yanıyor" ifadelerini kullanmıştı. Yaşadığı üzüntüye dayanamayan Özay, sinir krizi geçirmişti. Hastaneden paylaşım yapan ünlü isim, sağlık durumunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

Manavgat yangını çiftliğini de yaktı! Tuğba Özay sinir krizi geçirdiManavgat yangını çiftliğini de yaktı! Tuğba Özay sinir krizi geçirdi

KUYUMCU AÇILIŞINDA KURDELE KESTİ!

İki gün önce sinir krizi geçirerek gündeme gelen Tuğba Özay, Şirinevler'de bulunan bir kuyumcunun açılışına katıldı. Kurdele kesen Özay'ın eğlenceli tavırları ve maskesiz oluşu dikkat çekti.

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Açılışta yangınlarla ilgili konuşma yapan Özay şunları söyledi:
"Bu organizasyonun açılışında bulunmaktan dolayı mutluyum. Biliyorsunuz, çok zor günlerden geçiyor ülkemiz. Ülkemizin dört bir yanında çok büyük yangınlar var. Bu yangınlar olurken tabii bir yandan da hayat devam ediyor. Öncelikle yangını yaşayan, afet bölgesinde olan bütün vatandaşlarımıza 'çok geçmiş olsun' diyorum, bir an önce yangının yaralarının sarılmasını, yangınların dinmesini diliyorum. Çok özür dilerim konuşmama bu şekilde başlamak zorundaydım ama mutlak mutluluk olmadığı gibi mutlak acı da yoktur. Umuyorum ki ülke olarak yaşamış olduğumuz bu acılı günleri atlatırız."

Manavgat'ta çiftliği yandığı için felç geçirdiğini söyleyen Tuğba Özay çiftliğinin son halini paylaştı!Manavgat'ta çiftliği yandığı için felç geçirdiğini söyleyen Tuğba Özay çiftliğinin son halini paylaştı!

TEPKİ YAĞDI!

Önceki gün sosyal medya hesabı üzerinden gözyaşları içinde yardım çağrısında bulunan Tuğba Özay’ın bugün açılış törenine katılması büyük tepki çekti. Eski mankeni eleştiri yağmuruna tutan sosyal medya kullanıcıları; "Felç geçirdim diye ağlıyordun, şimdi güle oynaya açılıştasın", "Yangını ne çabuk unuttun?", "Bu nasıl vicdan çok yazık!", "İnsanların hisleriyle oynamak bu kadar mı kolay?" şeklinde yorumlarda bulundular.

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Özay 2 ay öncesinden söz verdiğini ve anlaşma yaptığını bu açılışa da katılmaya mecbur kaldığını açıkladı.

"BANA İFTİRA ATANLAR O ATEŞLERDE YANSINLAR"

Özay, kendisine iftira atıldığını belirterek şunları söyledi:

"İlk olarak Hera ve Herkül'ü alarak çiftliği derhal boşaltmalarını söyledim. Ben hiçbir zaman kendi malımı ve mülkümü düşünmedim. Bana iftira atanlar o ateşlerde yansınlar. Bana iftira atmayın yeter. Yeter benim bir canım var. Kimseden de korkum yok. Yettiniz, çiftliğim yanmadı diye mi ben suçluyum?"

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Anahtar Kelimeler:
yangın Manavgat Tuğba Özay
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