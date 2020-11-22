Tuğba Özerk'ten şoke eden 'Nusret' yorumu: Kenar mahalleli...

Şarkıcı Tuğba Özerk, ünlü işletmeci Nusret Gökçe ile ilgili yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Özerk, Nusret'in İzmirli depremzedeler için telefon numarasını paylaşıp, "Beni arayın" demesine tepki gösterdi.

40 yaşındaki Özerk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Nusret denen kenar mahalleliyi tepemize çıkardınız. Lütfen, yanlış anlamasın kimse. Bir hamburger 75 TL... İzmirli depremzedelere yalandan 'Telefon açın' diyen kolpacı, 75 kuruş yardım yapmıyor. Tweet bu kadar..."

Şarkıcı, kısa bir süre sonra Nusret'e tepki gösterdiği paylaşımı sildi.

TELEFON NUMARASINI PAYLAŞMIŞTI

30 Ekim'de Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Saltbae hareketi ile fenomen haline gelen işletmeci Nusret Gökçe, depremzedeler için harekete geçmişti.

Gökçe, Instagram hesabından telefon numarasını, "Sadece ve sadece sevgili İzmirli kardeşlerimle 00.00’dan sonra 05338963535 numaramdan sizlerle konuşmak ve sohbet etmek isterim. Saygılarımla" sözleriyle paylaşmıştı.

