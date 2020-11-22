MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tuğba Özerk'ten şoke eden 'Nusret' yorumu: Kenar mahalleli...

Tuğba Özerk'ten şoke eden 'Nusret' yorumu: Kenar mahalleli...

22.11.2020 15:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tuğba Özerk'ten şoke eden 'Nusret' yorumu: Kenar mahalleli...

Şarkıcı Tuğba Özerk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Nusret Gökçe'nin İzmirli depremzedeler için telefon numarasını paylaşıp, "Beni arayın" demesine tepki gösterdi.

Şarkıcı Tuğba Özerk, ünlü işletmeci Nusret Gökçe ile ilgili yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Özerk, Nusret'in İzmirli depremzedeler için telefon numarasını paylaşıp, "Beni arayın" demesine tepki gösterdi.

40 yaşındaki Özerk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Nusret denen kenar mahalleliyi tepemize çıkardınız. Lütfen, yanlış anlamasın kimse. Bir hamburger 75 TL... İzmirli depremzedelere yalandan 'Telefon açın' diyen kolpacı, 75 kuruş yardım yapmıyor. Tweet bu kadar..."

2878090_21f112e20ae72df2cf02e56ccc7dd6c6_640x640

Şarkıcı, kısa bir süre sonra Nusret'e tepki gösterdiği paylaşımı sildi.

TELEFON NUMARASINI PAYLAŞMIŞTI

30 Ekim'de Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Saltbae hareketi ile fenomen haline gelen işletmeci Nusret Gökçe, depremzedeler için harekete geçmişti.

Gökçe, Instagram hesabından telefon numarasını, "Sadece ve sadece sevgili İzmirli kardeşlerimle 00.00’dan sonra 05338963535 numaramdan sizlerle konuşmak ve sohbet etmek isterim. Saygılarımla" sözleriyle paylaşmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSeda Bakan koronavirüse yakalandıSeda Bakan koronavirüse yakalandı
Evde yasak olan şeyi açıkladıEvde yasak olan şeyi açıkladı
Demet ve Alişan’a konuk olduDemet ve Alişan’a konuk oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yavru kediyi kesip yemeye götürürken yakalandı

Yavru kediyi kesip yemeye götürürken yakalandı

Karantina ihlali uygulamaya takıldı

Karantina ihlali uygulamaya takıldı

Yarışmacının başına gelen trajik olay Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı

Yarışmacının başına gelen trajik olay Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı

Kahreden olay! Anne ve babası acı haberle yıkıldı

Kahreden olay! Anne ve babası acı haberle yıkıldı

Taytı sosyal medyanın diline düştü

Taytı sosyal medyanın diline düştü

Diskalifiye şoku! Paylaşımları tepki çekti

Diskalifiye şoku! Paylaşımları tepki çekti

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Herkes onu merak ediyordu! Bomba itiraf...

Herkes onu merak ediyordu! Bomba itiraf...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Şoke eden iddialar! 'Çıplak fotoğraflarımı çekip Özcan Deniz'e...'

Şoke eden iddialar! 'Çıplak fotoğraflarımı çekip Özcan Deniz'e...'

+18 görüntü ifşa oldu mu? Açıklama yaptı

+18 görüntü ifşa oldu mu? Açıklama yaptı

Kendini tutamadı! 'Bu ne hovardalık!'

Kendini tutamadı! 'Bu ne hovardalık!'

Diğer Haberler

Şevval Sam’dan Erdal Özyağcılar’a karşılama!

Olay sözler! ‘Bir devir kapandı...’

Doğa Rutkay: Evimizde teknoloji yasak

Evde yasak olan şeyi açıkladı

Oğulcan Engin ve sevgilisi Ezgi Eyüboğlu’ndan göz göze paylaşım! Aşka geldiler!

Göz göze paylaşım! Aşka geldiler...

Esra Erol doğum anını ilk kez paylaştı: Kavuştuğumuz an...

Doğum anını ilk kez paylaştı

Koronavirüse yakalanan İrem Derici’den yeni haber!

Korona olmuştu! İşte sağlık durumu...

90’lara damga vuran şarkıcı Ege koronavirüse yakalandı!

Ünlü şarkıcı koronavirüse yakalandı!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.