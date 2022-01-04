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Tuğçe Açıkgöz kimdir, aslen nereli? Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddia edilen Tuğçe Açıkgöz kaç yaşında?

04.01.2022 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddiaları sonrası oyuncu Tuğçe Açıkgöz'ün hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Daha önce Leke ve Yaz'ın Öyküsü gibi pek çok dizide rol aldığı bilinen Tuğçe Açıkgöz, Kadir Has Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Peki Tuğçe Açıkgöz kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? İşte hayatı...

Tuğçe Açıkgöz kimdir, aslen nereli? Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddia edilen Tuğçe Açıkgöz kaç yaşında?

Kaan Yıldırım ile ismi anılan Tuğçe Açıkgöz, 2015 senesinden bu yana pek çok farklı projede yer almıştır. Kaan Yıldırım'ın daha önce Hadise ile birliktelik yaşadığı ve sonrasında ayrılık kararı aldığı biliniyordu. Peki Yıldırım ile adı anılan Tuğçe Açıkgöz kimdir?

TUĞÇE AÇIKGÖZ KİMDİR?

Oyuncu Tuğçe Açıkgöz, 10 Şubat 1993 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Kadir Has Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Açıkgöz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Çocuk-Genç Eğitim Birimi'nde oyunculuk üzerine eğitimi almıştır. Açıkgöz, halen aynı birimde asistan olarak görev almaktadır.

Başarılı isim ilk oyunculuk deneyimini 2005 yılında yayınlanan Alaturka filmi ile yaşamıştır ve son olarak Leke dizisinde Şirin karakterine hayat vermiştir.

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Tuğçe Açıkgöz, 1.67 boyundadır, 53 kilodur ve Kova burcudur.

TUĞÇE AÇIKGÖZ'ÜN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2019 : Leke (Şirin karakteri) (TV Dizisi)

2015 : Yaz'ın Öyküsü (Ekim karakteri) (TV Dizisi)

2016 : Baba Mirası (Sinema Filmi)

2007 : Vatan Sağolsun (Elif karakteri) (TV Dizisi)

2005 : Babam Geri Döndü (Yeşim karakteri) (TV Filmi)

2005 : Alaturka (Tuğçe karakteri) (TV Filmi)

2014 : Alev (TV Filmi)

2011 : Ağlama Ne Olur (TV Filmi)


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Anahtar Kelimeler:
Hadise Kaan Yıldırım
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