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Tuğçe Akgün kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Hayatı, geçirdiği kazayla değişti!

16.07.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katıldığı canlı yayın programında hayat hikâyesine dair bilgiler paylaşan millî atlet Tuğçe Akgün, geçirdiği kazayı anlattı. Kaza yaptıktan sonra omurilik felci olan Tuğçe Akgün, hayata küsmeyerek dört elle sarıldı.

Tuğçe Akgün kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Hayatı, geçirdiği kazayla değişti!

Paralimpik olimpiyatlarda elde ettiği başarıların ardından ülkemize büyük kazanımlar sağlayan başarılı sporcu Tuğçe Akgün, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği bünyesinde de çalışmalarını sürdürüyor.

TUĞÇE AKGÜN KİMDİR?

Tuğçe Akgün’ün 1991 yılında İzmir’de doğdu.

Liseyi bitirdikten sonra Muğla Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliğinden mezun oldu. Bilgisayar, muhasebe, dış ticaret gibi alanlarda kendini geliştirmek başladı. 20 Kasım 2011’de Alsancak’tan Güzelyalı’ya doğru evine giderken Alsancak-Göztepe arası sahil yolunda hızlı bir şekilde aracıyla eve giden Tuğçe Akgün, aracıyla takla attıktan sonra uçurumdan denize yuvarlandı.

Yaklaşık 27 litre su yutarak boğulan Tuğçe Akgün, ciğerlerindeki suların boşaltılmasıyla birlikte makinaya bağlandı. Uyandığımda 11 gün komada kalan Tuğçe Akgün, kendine geldiğinde sakat kaldığından habersiz olduğunu söyledi. Kaza sonrası vücudunda oluşan kırıkların ağrısından ve nefes probleminden ötürü gergin olduğunu anlatan Tuğçe Akgün, sakat kalacağını o an anladı.

Tuğçe Akgün, sağlık problemleri ve fiziki yetersizliklere karşın yaşamaktan vazgeçmedi.

Geçirdiği trafik kazasının ardından omurilik felci olan millî atlet Tuğçe Akgün, Türkiye Omurilik Felçilileri Derneğinin Başkan Yardımcılığını yapıyor. Bir anda hayatı değişen Tuğçe Akgün, hayallerinin peşinden koşmayı sürdürüyor.

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