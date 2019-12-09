Tuğçe Kazaz'dan Davutoğlu'na sert sözler!

Eski manken Tuğçe Kazaz yaptığı siyasi yorumlarla adından sık sık söz ettiriyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı olacağı yönünde haberler ortaya çıkmış ve bu iddia kendisi tarafından yalanlanmıştı.

Din değiştirmesi yüzünden çokça tartışılan Tuğçe Kazaz şu sıralar da açtığı youtube kanalı TuKa TV ile gündemde...

Her konuda bir fikir beyan eden Kazaz son olarak da Davutoğlu ve Babacan'ı hedef aldı. Tuğçe Kazaz Ahmet Davutoğlu'na sert sözler söyledi. Kazaz'ın paylaşımı şöyle:

"Babacan; satış uzmanı.

Davutoğlu; stratejik derinlikte kaybolmuş egoist bir hayalperest.

Gül; bir kadın bir insanı dokuz ayda doğururken karnından konuştuğu için bir kelimeyi bile dokuz ayda doğuramayan pasif biri.

Bunları bulmak çok kolay ama lider bulmak zor. Boşa yormayın bizi..."

Kazaz'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

