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Tuğçe Kazaz'dan Davutoğlu'na sert sözler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 10:13 | Son Güncelleme

Yaptığı politik analizlerle sosyal medyada sık sık gündem olan Tuğçe Kazaz'ın hedefinde bu sefer de Davutoğlu, Babacan ve Gül vardı. Kazaz politikacıları sivri bir dille eleştirdi.

Tuğçe Kazaz'dan Davutoğlu'na sert sözler!

Eski manken Tuğçe Kazaz yaptığı siyasi yorumlarla adından sık sık söz ettiriyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı olacağı yönünde haberler ortaya çıkmış ve bu iddia kendisi tarafından yalanlanmıştı.

Din değiştirmesi yüzünden çokça tartışılan Tuğçe Kazaz şu sıralar da açtığı youtube kanalı TuKa TV ile gündemde...

Her konuda bir fikir beyan eden Kazaz son olarak da Davutoğlu ve Babacan'ı hedef aldı. Tuğçe Kazaz Ahmet Davutoğlu'na sert sözler söyledi. Kazaz'ın paylaşımı şöyle:

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"Babacan; satış uzmanı.
Davutoğlu; stratejik derinlikte kaybolmuş egoist bir hayalperest.
Gül; bir kadın bir insanı dokuz ayda doğururken karnından konuştuğu için bir kelimeyi bile dokuz ayda doğuramayan pasif biri.
Bunları bulmak çok kolay ama lider bulmak zor. Boşa yormayın bizi..."

Kazaz'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

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Okuyucu Yorumları 67 yorum
helal sana tugce agzina saglik
Bu CHP de bi ilginç. Abdullah Gül ,Babacan ve Davutoğlu'na sarıldılar şimdide. zaten STV spikerinide CHP ye GenelBaşkan yapacakları kesin gibi.. Sonrada "hani Nerde siyasi ayak" neblelim olum! Size sormalı
Doğru analiz.
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