Tuğçe Kazaz'dan sert sözler! 'Allahsızlardan mı korkmam gerekiyor?'

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla her fırsatta gündem olan Tuğçe Kazaz son açıklamalarıyla dikkat çekti. Kazaz sosyal medyada anlaşılmayan üslubu ve diliyle yaptığı paylaşımlarla gündeme gelip sosyal medya kullanıcılarından tepkiler almaya devam ediyor.

Beyaz TV’de yayınlanan Uyan Türkiyem adlı programda Tahir Sarıkaya’nın sorularını yanıtlayan Kazaz, Twitter'da Atatürkçülük hakkındaki paylaşımından pişman olup olmadığı sorusuna sert sözlerle yanıtladı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün adından yola çıkarak, “Sahi neden Mustafacı yok?” diye tweet atan Tuğçe Kazaz, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki görmüştü. Kazaz, paylaşımının devamında ise, “Peygamberimizin (S.A.V) isimlerinden biri Mustafa olduğu için mi? Yoksa putları yıkmaya gelen Allah’ın dini Mustafacı olmanıza izin vermediği için mi?” ifadelerini kullanmıştı.

'ALLAHSIZLARDAN MI KORKACAĞIM'

Bugün katıldığı programda söz konusu tweet'le ilgili açıklamada bulunan Kazaz şöyle konuştu:

"Kürtler ve PKK'yı ayırt ediyorsam, milli mücadele için ülkesinin vatanın farkında olan Kurtuluş Savaşı'nın farkında olan ve Atatürk'e değer veren, bu şekilde vatanının milletinin mayasına sahip çıkan ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyenleri bir kenara ayırıyorum.