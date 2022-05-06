Tuğçe Tayfur'un sevgilisi Burak Kalfa, ünlü şarkıcının 2. Sayfa magazin programında yaptığı açıklamaların ardından merak konusu oldu. Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızı olan Tuğçe Tayfur sevgilisi ile ilgili yöneltilen sorulara da yanıt verdi. Peki Tuğçe Tayfur'un sevgilisi Burak Kalfa kimdir? Burak Kalfa ile Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur evleniyor mu? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

TUĞÇE TAYFUR'UN SEVGİLİSİ BURAK KALFA KİMDİR?

Burak Kalfa bilinen bir holding şirketinde Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Burak Kalfa'nın Instagram kullanıcı adı @burakkalfaofficial'dır.

BURAK KALFA İLE TUĞÇE TAYFUR EVLENİYOR MU?

Usta şarkıcı Ferdi Tayfur'un Yeşilçam oyuncusu Necla Nazır ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur, iş insanı Burak Kalfa ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Tuğçe Tayfur ve Burak Kalfa bir süre önce basın mensupları tarafından görüntülenince arkadaş olduklarını söylemişlerdi.

Tuğçe Tayfur, 2. Sayfa magazin programında o dönem arkadaş oldukları sebebiyle sorulan soruya öyle yanıt verdiklerini belirtti.



